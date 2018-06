FV Biberach ist der Favorit

24 Mannschaften bei den Männern und zehn bei den Frauen treten bei der zwölften Auflage des Erdinger Meistercups zum Vorrundenturnier auf dem Sportgelände des SV Sulmetingen an. Dort ermitteln die Meister aus den Bezirken Riß, Donau, Bodensee und Donau/Iller am Samstag, 16. Juni, ab 12 Uhr die Teilnehmer für das Landesfinale in Frickenhausen. Bei den Frauen sind auch zwei Teams aus dem Bezirk Neckar-Fils dabei.

Der Ausrichter SV Sulmetingen ist beim Vorrundenturnier mit seiner eigenen „Zweiten“ als Meister der Kreisliga B I vertreten. Darüber hinaus sind bei den Männern auch alle anderen Vereine am Start, die sich die Titel in den Ligen des Bezirks Riß in der Saison 2017/18 geholt haben. Insgesamt sind somit so viele Clubs wie noch nie aus dem hiesigen Bezirk beim Meistercup dabei. „Das ist ein Zeichen dafür, dass der Wettbewerb angenommen wird“, zeigte sich José Macias vom Württembergischen Fußballverband sichtlich zufrieden, der zusammen mit dem Laupheimer Oberbürgermeister Gerold Rechle im Vereinsheim des SV Sulmetingen die Auslosung des Qualifikationsturniers vornahm. „Als jahrzehntelanger Fußballspieler freut es mich, den Meistercup mal im Stadtgebiet ausrichten zu dürfen. Das Turnier ist in guten Händen“, sagte das Stadtoberhaupt.

Nicht im Lostopf war der Name des FV Olympia Laupheim, doch der Landesliga-Meister ist wie die anderen höherklassigen Mannschaften schon für das Finalturnier der Männer am 23. Juni in Frickenhausen qualifiziert. Vom Turnier am Samstag in Sulmetingen qualifizieren sich bei den Männern die besten fünf Teams und bei den Frauen die besten vier für das Finalturnier des Meistercups. Bei diesem wartet auf den Sieger bei den Männern und Frauen jeweils ein Wintertrainingslager als Preis.

Vorfreude ist sehr groß

Die Vorfreude auf das Vorrundenturnier ist bei Ausrichter SV Sulmetingen sehr groß. „25 bis 30 Helfer werden im Einsatz sein“, so SVS-Abteilungsleiter Lars Mast, der sich mit Blick auf das Ergebnis der Auslosung sehr zufrieden zeigte. Der SV Sulmetingen II trifft in der Vorrundengruppe C auf die SG Kißlegg (Bezirksliga Bodensee), den SV Thalfingen (Kreisliga A II Donau/Iller), den TSV Obenhausen (Kreisliga A III Donau/Iller), die TSG Achstetten (Kreisliga A II Riß) und Türkspor Neu-Ulm II (Kreisliga B IV Donau/Iller). Vor allem, dass der SVS II gegen die TSG Achstetten spielen wird, freute Lars Mast. „Das wird sicher ein tolles Derby“, so der 39-Jährige. Ein konkretes Ziel für die „Zweite“ formulierte er nicht: „Wir nehmen alles mit, was geht.“

Favorit im Turnier bei den Männern ist für Lars Mast der Bezirksliga-Riß-Meister FV Biberach. Dieser bekommt es in der Vorrundengruppe A mit dem TV Wiblingen (Kreisliga B II Donau/Iller), dem VfL Brochenzell II (Kreisliga B V Bodensee), dem SV Mittelbuch (Kreisliga B II Riß), der SGM Blönried/Ebersbach (Kreisliga A II Donau) und dem FC Lindenberg (Kreisliga A III Bodensee) zu tun.

Alle Bezirksliga-Meister waren bei der Auslosung als Gruppenkopf gesetzt. Das wäre somit auch der FC Mengen gewesen, doch der Champion aus dem Bezirk Donau nimmt nicht teil. „Der FC Mengen hatte andere terminliche Verpflichtungen und ist daher nicht am Start“, sagte José Macias.

Kleiner ist das Teilnehmerfeld bei den Frauen, bei denen es eine Besonderheit gibt: Nicht nur die Meister aus der Freiluftsaison spielen mit, sondern auch fünf Hallenmeister. So ist neben dem Bezirksliga-Meister SV Burgrieden auch der Regionenligist SV Alberweiler II als Riß-Bezirkshallenmeister dabei. Zu den Favoriten zählt Lars Mast Burgrieden und den SVA II nicht. „Bei den Frauen dürften die Verbandsligisten Granheim, Nürtingen und Jungingen den Sieg unter sich ausmachen“, so der SVS-Abteilungsleiter. Für ihn und seine Helfer haben die ersten Aufbauarbeiten bereits am Donnerstag begonnen, am Freitag sollen sie weitergehen.

Insgesamt werden am Samstag vier Vorrundenturniere ausgetragen. Neben dem Turnier in Sulmetingen finden diese in Ilshofen (Bezirk Hohenlohe), Gosheim (Bezirk Schwarzwald) und Effringen (Bezirk Böblingen-Calw) statt.