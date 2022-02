Fußweg um den Südsee wird wegen Gehölzarbeiten gesperrt

Fußgänger müssen in den kommenden Wochen darauf verzichten, den Südsee im Freizeitbereich „Rißtal“ zu umrunden. Der Grund sind Gehölzarbeiten am Ufer.

Am heutigen Dienstag starten die vorbereitenden Gehölzarbeiten zur Ufergestaltung am Südsee in Obersulmetingen. Der Fußweg am Südufer muss während der Durchführung der Arbeiten gesperrt werden. Er wird den Spaziergängerinnen und Spaziergängern voraussichtlich den ganzen Monat Februar nicht zur Verfügung stehen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Fördergelder durch Stiftung „Naturschutzfonds“

Im Dezember 2021 wurde vom Umweltausschuss der Stadt Laupheim der Projektbeschluss für die Ufergestaltungsmaßnahme am Südufer des Südsees gefasst. Die Stadt erhält Fördergelder durch die Stiftung „Naturschutzfonds“ des Landes Baden-Württemberg. Ziele des Projektes sind die Verbesserung der Biotopqualität und die Schaffung höherwertiger Biotoptypen zur Förderung von Arten, welche offenen Kiesschotter und Feuchtstandorte bevorzugen.

Esel haben Vorarbeit geleistet

Bei der Maßnahmenfläche handelt es sich um die südlichen Uferbereiche, entstanden in Folge des Kiesabbaus. Diese Uferbereiche sind inzwischen zugewachsen und verschattet. Der gesamte Uferbewuchs soll zur Offenlegung der Kiesflächen und zur Schaffung von Flachwasserzonen abgetragen werden. „Ende 2021 hat eine Gruppe von Eseln über drei Wochen bereits gute Vorarbeit geleistet und den Aufwuchs bis auf die holzigen Anteile abgeweidet“, schreibt die Stadt. „Letztere werden nun während der Vegetationspause im Vorgriff auf die Maßnahme entnommen.“