Fußgänger angefahren und geflüchtet

Am Sonntag ist ein Jugendlicher bei einem Unfall in Laupheim leicht verletzt worden. Der unbekannte Autofahrer fuhr jedoch weiter.

Wie die Polizei mitteilt, überquerte der 16-Jährige kurz vor 20 Uhr die Rabenstraße am Zebrastreifen und wurde dabei von einem Auto gestreift. Der Pkw war in Richtung Marktplatz unterwegs und erfasste den Jugendlichen am Bein, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog.

Beim Auto soll es sich um ein graues oder silbernes Fahrzeug gehandelt haben. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Autofahrer geben können.