Fußball-WM in Katar boykottieren? So denken die Bürger in Laupheim darüber

Wie die Laupheimerinnen und Laupheimer zum größten Fußball-Event des Jahres stehen und ob sie die Spiele der Weltmeisterschaft (WM) in Katar verfolgen wollen, hat die „Schwäbische Zeitung“ in der Laupheimer Innenstadt erfragt.

Laupheimer finden Fußball-WM in Katar fehl am Platz

Bei Peter Fischer kommt noch kein Fan-Fieber auf. (Foto: Frederic Schenkel)

„Ich habe mich schon mal deutlich mehr gefreut“, sagt Peter Fischer. „Wenn es im Fernsehen kommt, werde ich sicherlich ein paar Spiele verfolgen, groß begeistert werde ich aber wohl nicht sein.“ Er kritisiert, es gehe im Fußball nur noch ums Geld. Darauf, dass in Katar Menschenrechte missachtet würden, werde keine Rücksicht genommen.

Inka Müller glaubt ebenfalls, dass die WM nicht nach Katar gehört. „Man muss sich fragen, ob es Sinn ergibt, in so einem Land mit diesen klimatischen Bedingungen eine WM zu organisieren“, sagt sie und fragt sich, weshalb allein für dieses Ereignis eine Vielzahl neuer Stadien erbaut worden sei. Schließlich gebe es weltweit genügend geeignetere Orte. Müller selbst interessiert sich wenig für die Fußball-WM, will sich aber das ein oder andere Spiel mit ihrer Familie anschauen.

Boykott der WM geht einigen Laupheimern zu weit

„Ich glaube nicht, dass ich viele Spiele schauen werde“, meint Patricia Buk. Die vergangenen Weltmeisterschaften habe sie rege verfolgt, in diesem Jahr fehle bislang noch komplett die Euphorie, berichtet die 33-Jährige. Das liege etwa am enormen klimapolitischen Aufwand des Events: „Man soll überall Energie sparen, und dann findet die WM in einem Wüstenstaat statt, wo die Stadien runtergekühlt werden müssen“, kritisiert sie.

Walter Schaufler hält einen Boykott der WM in Katar für den falschen Weg. (Foto: Frederic Schenkel)

Andere freuen sich aber auch auf die Weltmeisterschaft, wie beispielsweise der 76-jährige Walter Schaufler. „Ich glaube, dass verschiedene Wege offen bleiben sollten“, erklärt er. „Wenn man wegguckt vor den Zuständen in Katar, kann das nichts Gutes bedeuten. Dem Land ist nicht geholfen und es wird nichts besser.“ Statt eines Boykotts hält er vielmehr für richtig, die WM anzuschauen und zugleich ein kritisches Auge auf die politischen Zustände zu werfen. „Ich freue mich auf das Sportliche der WM. Das Politische gilt es zu berücksichtigen“, sagt Schaufler.

Fußball-Fieber kommt bei den meisten bislang keines auf

„Eine WM gehört einfach nicht nach Katar. Ich finde das sportlich und politisch nicht gut“, sagt Stefanie Mast. „Zudem baut man riesige Fußballtempel, obwohl es in anderen Ländern bereits die nötige Infrastruktur geben würde.“ Dennoch will sie sich die Spiele anschauen.

Karl Thanner kann der Fußball-Weltmeisterschaft wenig abgewinnen. „Ich habe früher gerne Welt- und Europameisterschaften verfolgt. Mittlerweile ist mir der Fußball eindeutig zu kommerziell, die Spieler sind alle überbezahlt.“ Katar sei für ihn nichts anderes als eine Diktatur. „Wir können nicht über Diktaturen schimpfen und dann Katar bejubeln“, erläutert Thanner seine Ansicht. Wenn es seine Zeit zulasse, werde er sich aber vielleicht ein paar wichtige Spiele wie das Endspiel anschauen. An mehr sei ihm die Lust aber vergangen.

Sylvia Jocham findet, eine Fußball-Weltmeisterschaft gehört nicht in den Winter. (Foto: Frederic Schenkel)

„Die Vorfreude ist definitiv nicht so hoch wie sonst“, erklärt Sylvia Jocham. „Im Fußball-Fieber bin ich aktuell noch nicht.“ Denn eine Fußball-Weltmeisterschaft passe einfach nicht zum Winter, so Jocham. „Ich finde das nicht gut.“