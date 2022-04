Der SV Fischbach hat in der Fußball-Kreisliga B II Riß am Freitagabend das Auswärtsspiel gegen die SGM Sießen/Wain mit 4:0 gewonnen. Die von Beginn an dominierenden Gäste ließen über die gesamten 90 Minuten nichts anbrennen und kamen zu einem ungefährdeten, auch in dieser Höhe, verdienten Sieg. Tore: 0:1 Niklas Mayer (10.), 0:2, 0:4 Stefan Grell (32., 70.), 0:3 Dominik Müller (54.).