Funkenbauer sind heiß auf die Tradition

Die Fasnet ist passé, und traditionell soll am Wochenende danach in der Region auch dem Winter der Garaus gemacht werden. Das scheint heuer zwar gar nicht nötig zu sein, dennoch lodern am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März, wieder zahlreiche Funkenfeuer in und um Laupheim. Nachfolgend eine Übersicht über die Veranstaltungen, die der SZ gemeldet wurden.

In Laupheim können Besucher auch in diesem Jahr zwischen zwei Feuern wählen. Die Kleinlaupheimer Funkenfreunde lassen die Flammen am Sonntag ab etwa 19 Uhr am Grasigen Weg hinter den Kunstrasenplätzen lodern. Zur Stärkung gibt es neben dem Kleinlaupheimer Klassiker – selbstgemachte „Zogene Küchle“ – Saitenwürste, Brezeln, alkoholfreie Kaltgetränke, Bier, Glühmost und Kinderpunsch. Apropos Kinder: Der Nachwuchs der Funkenfreunde baut und entzündet heuer einen eigenen Funken. Am selben Tag zur selben Uhrzeit entzünden die Langgässler ihr Funkenfeuer am Weihertalkreisel (Kreuzung Weihertalstraße/Lange Straße). Für Bewirtung ist ebenfalls (ab 18 Uhr) mit Glühwein, Kinderpunsch, belegten Brötchen und Butterbrezeln gesorgt.

In Obersulmetingen entzündet die örtliche Feuerwehr am Samstag um 19 Uhr auf dem Festplatz im Schlossgarten den Holzstoß. Bereits ab 18 Uhr werden die Besucher bewirtet mit roten und weißen Würsten, Glühwein, Punsch und auch kalten Getränken. Anschließend lädt die Feuerwehr zum gemütlichen Ausklang ins benachbarte Feuerwehrheim ein.

Die Baustetter Fonkabuaba errichten ihren Funken am Schemmerberger Weg nach der Brücke über die B 30 auf der rechten Seite. Angezündet wird der Holzstoß am Samstag gegen 19 Uhr. Es gibt Grillfleischwecken, „zogene Kiachla“ und Getränke.

In Burgrieden wird der Funken der Boschdler Bude und der Fässles Bude am Samstag um 19 Uhr angezündet – unter den lautstarken Salven der Böllerschützen vom Schützenverein Burgrieden. Für Verpflegung ist mit Saiten, Kiachla, warmen und kalten Getränken gesorgt.

Das Funkenfeuer für Bühl und Rot wird am Sonntag um 19 Uhr beim Henkenberg zwischen den beiden Ortschaften entzündet. Der Veranstalter, die Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Rot, serviert bereits ab 18 Uhr Bratwürste, Glühwein, Punsch und Getränke.

Das zweite gemeinsame Funkenfeuer von Mietingen und Walpertshofen findet am Samstag an der Kiesgrube zwischen den beiden Orten statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Feuer und Flamme in Schwendi

Feuer und Flamme ist man am Wochenende auch in der Gemeinde Schwendi, wobei es in Schwendi selbst dieses Jahr keinen Funken gibt. In Großschafhausen startet die Veranstaltung der Funkenbauer am Sonntag um 17 Uhr mit einem kleinen Fackellauf in der Hohlgasse Richtung Wain. Die Fackeln werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Das große Feuer soll dann ab 18.30 Uhr lodern. Verpflegt werden die Besucher mit Gulasch, Saitenwürsten, Fonka-Kiachla und Getränken. In Orsenhausen wird der Funken bereits zum 18. Mal von der Grodda-Bude am Sportplatz am Ortsausgang von Orsenhausen Richtung Rot aufgebaut und am Samstag um 19 Uhr angezündet. Für die Verpflegung wird mit warmen und kalten Getränken sowie hausgemachten Küchle, heißen Würsten und Waffeln gesorgt. Das Funkenfeuer in Sießen im Wald wird am Sonntag bei Einbruch der Dunkelheit zwischen Hörenhausen und Weihungszell durch die örtlichen Funkenbauer entzündet. Die Besucher werden mit selbst gemachten, gezogenen und gefüllten Küchle, Würsten im Semmel, Glühwein, Kinderpunsch und anderen Getränken verköstigt. Am Sonntag gegen 19 Uhr zünden die Freiwillige Feuerwehr und die KLJB Bußmannshausen ihren gemeinsamen Funken auf dem Gelände der alten Kiesgrube Richtung Kleinschafhausen an. Es werden selbst gebackene Küchle, warmer Leberkäs sowie kalte und warme Getränke angeboten.