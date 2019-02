Fundel und Schrötter verlängern

Fußball-Verbandsligist FV Olympia Laupheim hat die laufenden Verträge mit Cheftrainer Hubertus Fundel und seinem Co-Trainer Udo Schrötter verlängert. Dies wurde am Rande des Freundschaftsspiels gegen den SC Pfullendorf (5:0) bekannt. Die Kontrakte laufen bis zum 30. Juni 2020 – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. „Wir waren uns sehr schnell einig“, sagt der Sportliche Leiter der Laupheimer, Stefan Rampf. Schon in den vergangenen Wochen habe es Gespräche gegeben und auf beiden Seiten die klare Bereitschaft, die Zusammenarbeit zu verlängern.

Fundel ist seit Oktober 2016 Cheftrainer der Olympia. Der 50-Jährige trat damals die Nachfolge des glücklosen Rolf Baumann an. Udo Schrötter kam in der Winterpause dazu und löste Rampf als Co-Trainer ab, der diese Aufgabe interimsmäßig drei Monate übernommen hatte. „Beide haben sozusagen das Olympia-Gen in sich und sind im Verein verwurzelt, da sie auch beide schon lange Jahre für Laupheim gespielt haben“, betont Rampf. Den Vertrag habe man zu denselben Konditionen wie bisher per Handschlag verlängert, auch weil Fundel und sein Co-Trainer die Mannschaft weiterentwickelt hätten und auf einem sehr guten Weg seien. „Ich freue mich auf die kommenden anderthalb Jahre und will den eingeschlagenen Weg zusammen mit Udo Schrötter fortsetzen“, sagt Hubertus Fundel. Er habe nicht lange überlegen müssen, ob er in Laupheim bleibe. Blau-Weiß seien seine Farben, so Fundel, der auch einige Jahre als Nachwuchstrainer für den SSV Ulm 1846 und den Württembergischen Fußballverband (WFV) gearbeitet hat.

Fundel macht die Verlängerung auch nicht vom Erfolg oder Tabellenstand abhängig. „Wir werden die Klasse halten, davon bin ich überzeugt“, erklärte der Laupheimer Cheftrainer auch angesichts des überzeugenden Auftritts beim hohen Testspielsieg gegen den Achten der Verbandsliga Südbaden aus Pfullendorf. Simon Dilger mit drei Treffern sowie Manuel Hegen und Jonas Dress sorgten für das klare 5:0 gegen die vom ehemaligen Mainzer und Ulmer Profi Marko Konrad trainierten – allerdings schwachen – Pfullendorfer.

Generalprobe gegen TSV Buch

„Wir sind zwei Wochen vor dem Spiel gegen Dorfmerkingen zu Beginn der Restserie gut drauf und haben auch keine schwerwiegenden Verletzungen zu beklagen“, ist Fundel guten Mutes. Nach dem Abgang von Ivan Vargas Müller musste Fundel das System etwas umstellen, auch weil mit Jan Neuwirth ein anderer Spielertyp als der nach Reutlingen abgewanderte Vargas Müller ins Team drängt. Im letzten Testspiel der Vorbereitung trifft die Olympia am kommenden Samstag (Anstoß: 14 Uhr) am Grasigen Weg auf den Landesligisten TSV Buch.