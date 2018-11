Fundel ist zufrieden mit dem 1:1

Der FV Olympia Laupheim hat in der Fußball-Verbandsliga beim 1:1-Unentschieden in Löchgau einen Punkt geholt. Die frühe Laupheimer Führung von Dario Nikolic (4.) glichen die Hausherren nach einer guten Viertelstunde per Freistoß aus. „Der Punktgewinn geht in Ordnung, wir können mit dem Ergebnis gut leben“, sagt Olympia-Coach Hubertus Fundel.

Fundel hatte kurzfristig auf den erkrankten Julian Haug verzichten müssten, für ihn rückte der wiedergenesene Mathias Wesoloswksi in die Startelf. In die Partie selbst erwischten die Gäste einen Start nach Maß. Nach erfolgreichem Gegenpressing auf der Außenbahn kam der Ball zu Narciso Filho, der im Zentrum auf Dario Nikolic passte – Nikolic versenkte das Leder aus 16 Metern zum 0:1 (4.). Aus dem Nichts fiel 13 Minuten später der Ausgleich. Peter Wiens versenkte aus knapp 20 Metern einen Freistoß im Laupheimer Kasten. „Nicht ganz unhaltbar“, so Fundels Einschätzung. „Dieses Gegentor hat uns total aus dem Konzept gebracht, bis dahin waren wir richtig gut im Spiel.“ In der Folge nahm Löchgau das Spiel an sich, konnte daraus jedoch kein Kaiptal schlagen. Auf der Gegenseite scheiterte Ivan Vargas Müller mit einem Freistoß aus 18 Metern an der Latte (40.).

In Durchgang zwei entwickelte sich auf dem Löchgauer Kunstrasenplatz eine kampfbetonte Begegnung, das Geschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab. Am Ende sollten insgesamt neun Gelbe Karten im Spielbericht stehen. Laupheim hatte zwar direkt nach Wiederanpfiff mehr vom Spiel, danach waren jedoch wieder die Gastgeber am Drücker. Doch all dies ging ohne große Chancen vonstatten, auch die letzte Drangphase der Löchgauer überstand die Olympia unbeschadet. „Das Spiel stand jederzeit auf des Messers Schneide“, so Fundel. Wirklich gefährlich wurde es jedoch vor beiden Toren nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb. Diesen Auswärtspunkt nahmen die Laupheimer Kicker gerne mit, wie Hubertus Fundel erklärt. „Wir haben wieder einen Gegner auf Distanz gehalten und können zufrieden sein.“