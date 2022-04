Für HRW Laupheim gehen langsam die Lichter aus

Die Handballer des HRW Laupheim haben im Heimspiel gegen den Spitzenreiter der Württembergliga, den VfL Waiblingen, eine 16:34 (9:16)-Klatsche kassiert. Dadurch rutschten die Rot-Weißen auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Zwar weist keine der drei Mannschaften vor Laupheim mehr als einen Punkt mehr auf der Habenseite auf, doch all diese Teams haben drei bis vier Spiele weniger absolviert. So gehen für den HRW mit Blick auf den Klassenerhalt langsam die Lichter aus.

Vor 150 Zuschauern in der Rottumhalle gerieten die Laupheimer von Anfang an gehörig unter Druck. Während Spitzenreiter Waiblingen so gut wie mit jedem Angriff einen Treffer erzielte, taten sich die Rot-Weißen bei ihren Bemühungen um einen Torerfolg sehr schwer. So lagen die Gastgeber bereits nach gut neun Minuten mit 1:6 im Hintertreffen. In der Folge fingen sich die Hausherren ein wenig und konnten bis zum zwischenzeitlichen 8:13 (23.) einen Fünf-Tore-Rückstand halten. In den letzten sechs Minuten der ersten Hälfte machten die Waiblinger aber wieder ernst und zogen bis zum Pausenstand von 16:9 davon.

Nach dem Seitenwechsel änderten sich die Kräfteverhältnisse nicht. Bis zum 10:24 (48.) erzielten die Rot-Weißen lediglich einen Treffer, während die Gäste in diesen fast 20 Minuten acht Mal erfolgreich waren. In der Schlussphase gelangen den Laupheimern zwar dann nochmals sechs Treffer, doch in der gleichen Zeit warfen die Waiblinger zehn Mal ins Netz der Hausherren. So endete die Begegnung schließlich mit 34:16 für den Spitzenreiter.

Unter dem Strich schlug damit für die Laupheimer eine aufgrund der Deutlichkeit bittere Niederlage zu Buche. Insbesondere im Angriff fanden die Rot-Weißen kein Mittel, um den Ligaprimus in Verlegenheit zu bringen. Da müssen die Spieler von Trainer Roland Kroll in den beiden nächsten Begegnungen gegen den direkten Konkurrenten aus Schwaikheim (Samstag, 23. April (19.15 Uhr) auswärts und am Samstag, 7. Mai (19.30 Uhr), daheim) ein anderes Gesicht zeigen, um das letzte Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag gegen Oberstenfeld (Samstag, 14. Mai, 19.30 Uhr) noch am Leben zu halten.