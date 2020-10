Fünftklässler erfahren viel über Wölfe

Das Thema „Wölfe“ ist spannend und begeistert nicht nur Kinder und Jugendliche – aber die ganz besonders. Die Biologin und Sachbuch-Autorin Bärbel Oftring war Mitte Oktober zu Gast in der Schulmediothek in Laupheim, wo sie vor 28 Fünftklässlern der Friedrich-Adler-Realschule über die Tiere sprach, die ihr besonders am Herzen liegen: die Wölfe.

Bärbel Oftring stellte bei ihrem Vortrag die Lebensweise der Wölfe, ihre Fähigkeiten und ihr Verhalten vor. In diesem Jahr hat sie zu diesem Thema ein Sachbuch mit dem Titel „Wölfe“ veröffentlicht. Die Zeichnungen in dem Buch stammen von der Illustratorin Theresa Schwietzer. Die anschaulichen und stimmungsvollen Illustrationen umrahmten den Vortrag und sorgten bei den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern dafür, die wilden Vorfahren der Hunde mit Sympathie und Interesse zu betrachten und Ängste abzubauen. Im Anschluss stellten die aufmerksam zuhörenden Schülerinnen und Schüler viele Fragen, welche die Autorin ausführlich und mit großer Kenntnis beantwortete.

Bärbel Oftring ist schon seit ihrer Kindheit gerne in der Natur unterwegs und bringt diese Liebe sowohl in ihren zahlreichen Büchern als auch in ihren Vorträgen zum Ausdruck. Sie ist Diplom-Biologin und war einige Jahre als Lektorin bei Verlagen tätig, bevor sie ihr erstes Kindersachbuch veröffentlichte.