Fußballfans fiebern im Festzelt mit

Von Günter Kram

In fantasievollen Kostümen haben am Samstag Hunderte Fans von Lack und Leder auf einem Erotikschiff am Bodensee Party gemacht. Bestaunt von etlichen Zuschauern gingen die ersten Gäste in Friedrichshafen an Bord des „Torture Ship“ („Folterschiff“).

Wie in früheren Jahren fanden sich auch wieder Schaulustige zum Auftakt des Party-Stelldicheins der Latexfreunde am Pier des Hafens Konstanz ein.

Boarding aufs Torture Ship - schauen Sie selbst!