Froh, dass nicht mehr gestapelt werden muss

Das hat es bislang selten gegeben: Ohne umständliches Umräumen, Verschieben und Auslagern haben die Heimatfestfreunde dieser Tage in ihrer „Schaff-Halle“ Gäste bewirten können. Genügend Bierbankgarnituren für ein Weißwurst-Frühstück fanden Platz zwischen ordentlich verstauten Festwagen, Baumaterial und Werkzeug: Grund für die kleine Feier und für die ungewohnt großzügigen Platzverhältnisse ist eine zusätzliche Lagerhalle des Heimatfestvereins, die nun offiziell ihrer Bestimmung übergeben wurde.

„Sie ist doch richtig schön geworden“, freute sich der Vorsitzende Walter Spleis über die 15 auf 60 Meter große und für die Einweihung sogar beflaggte Halle mit ihren vier riesigen Rolltoren und dem fünf Meter breiten Vordach. Nach dem Heimatfest 2018 konnten darin erstmals die Wagen des historischen Festzuges abgestellt werden. „Wir haben alle 25 nach dem Umzug direkt hineingefahren“, berichtet Karl Held, der Vize-Vorsitzende der Heimatfestfreunde. Er war es auch, der aus den Händen von Walter Spleis symbolisch einen überdimensionalen goldenen Schlüssel für das neue Domizil überreicht bekam.

Die Halle wurde in nur sechs Wochen Bauzeit hochgezogen. Spleis dankte den Firmen für die gute Arbeit, vor allem aber auch der Stadt Laupheim, auf deren Grundstück das neue Bauwerk steht, für die Unterstützung bei der Abwicklung und bei den Kosten. Fast zu gut hätten die Heimatfestfreunde für „den großen Tag, wenn der OB kommt,“ die ansonsten löchrige Kieszufahrt hergerichtet, sagte Spleis mit einem Augenzwinkern, an den Oberbürgermeister gewandt. Gerold Rechle nahm den Ball gut gelaunt auf und stellte in Aussicht: „Den Teer werden wir irgendwann auch noch auf die Zufahrt bekommen.“ Danke sagte der OB dem Heimatfestverein, vor allem aber den Schaffern bei den Heimatfestfreunden für den unermüdlichen Einsatz. „Das Heimatfest lebt durch Sie!“ Der Rathaus-Chef kündigte für 2019 das Jubiläum „150 Jahre Stadterhebung“ an. Über große Geschenke spreche man nicht, von kleinen schon, sagte er und zauberte zwei Flaschen aus dem Ärmel: eine kleine mit „Geisteswasser“, damit die Ideen nie versiegen, und eine größere als Stärkungsmittel zum Vesper nach getaner Arbeit.

Der große Heimatfest-Fundus kann nun fachgerecht auf nunmehr vier Depots mit rund 4000 Quadratmeter Fläche verteilt werden. Walter Locherer: „Wir sind froh, dass wir nicht mehr stapeln müssen. So geht auch viel weniger kaputt.“