Friedrich-Adler-Realschule feiert das 50-jährige Bestehen

Die Laupheimer Realschule feiert 2018 ihr 50-jähriges Bestehen und den 140. Geburtstag Friedrich Adlers, der seit 1995 Namensgeber der Schule ist.

Am 2. Mai wurde mit einer großen Geburtstagsfeier unter dem Motto „Dîner en bleu“ rund um die Schule bereits der 140. Geburtstag des von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordeten jüdischen Jugendstilkünstlers und Hochschullehrers Adler gefeiert. Alle Schüler und das Lehrerkollegium waren mit einer eigens dafür vorbereiteten Festtafel beteiligt.

Mit der Eröffnung einer Ausstellung zum Doppeljubiläum am 12. Juni in der Kreissparkasse Laupheim hat die Schule einen weiteren Akzent gesetzt. Sie präsentiert sich mit Schülerarbeiten rund um das Motto „50 Jahre Realschule Laupheim, 140 Jahre Friedrich Adler“ einer breiten Öffentlichkeit in den Räumlichkeiten ihres Kooperationspartners. Die Ausstellung kann bis zum 6. Juli besucht werden.

Für den Heimatfestumzug kündigt die Realschule einen besonderen Beitrag an. Man darf gespannt sein!

Am 17. Juli findet die offizielle 50-Jahr-Feier statt. In den drei darauffolgenden Tagen bereitet sich die ganze Schule im Rahmen von Projekttagen auf die beiden letzten Feierlichkeiten vor. Am Freitag, 20. Juli, feiern alle beim Schulfest zusammen mit den Eltern, und am Samstag, 21. Juli, lädt die Schule zum großen Treffen der Ehemaligen frühere Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler ein. Man kann sich den ganzen Tag über in lockerer Atmosphäre zum Plausch über vergangene Zeiten treffen.

Aus organisatorischen Gründen wünscht sich der Veranstalter eine Anmeldung über die Homepage der Friedrich-Adler-Realschule, auf der weitere Informationen zum Fest zu finden sind.