Freundeskreis der Musikschule Gregorianum wählt Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur 33. Mitgliederversammlung hat sich der Freundeskreis der Musikschule Gregorianum getroffen. Sie fand im Anschluss an die Ehrung der Preisträger von „Jugend musiziert“ im Konzertsaal der Musikschule statt. Turnusgemäß standen dieses Jahr die Vorstandswahlen an.

Die erste Vorsitzende Nikola Rosteck eröffnete die Versammlung. „Corona hat uns im vergangenen Jahr noch begleitet, trotzdem gab es einige Highlights“, sagte sie. Ihr Jahresrückblick fiel demgemäß kurz aus: Stattfinden konnten unter anderem das Neujahrskonzert des Laupheimer Salonorchesters, das Konzert zur Einweihung des Anfang 2020 gekauften Steinway-Flügels im Konzertsaal der Musikschule und der 10. Laupheimer Musikwettbewerb. Erfreulicher war Rostecks Ausblick auf die kommenden Monate: am 20. Mai wird die Jazznight stattfinden, am 25. Juni ein Tag der offenen Tür, am Heimatfest gestaltet die Musikschule Gregorianum die beiden Kulturabende, und als Schuljahresabschluss gibt es am 22. Juli ein Musikschul-Open-Air mit Musikschulfest.

Der Kassenbericht des Schatzmeisters Stefan Hofmann fiel ebenfalls erfreulich aus. Trotz Pandemie kann der Verein einen ordentlichen Zuwachs auf dem Konto verzeichnen. „Wir stehen gut da“, so Hofmann. Die Kassenprüfer Karl-Heinz Geiger und Rudi Strele hatten keine Beanstandungen an der Buchführung. Die Entlastung des Kassiers sowie des Gesamtvorstandes fiel einstimmig aus. Für die Neuwahlen stellten sich alle Vorstandsmitglieder, mit Ausnahme der Schriftführerin Tatjana Bittner, wieder zur Verfügung. Ihre Nachfolgerin ist Andrea Krahl. Der Gesamtvorstand wurde einstimmig gewählt: 1. Vorsitzende. Nikola Rosteck, 2. Vorsitzende: Diana Hofmann, Schriftführerin: Andrea Krahl, Kassier: Stefan Hofmann, Beisitzer: Dieter Glauß, Andrea Locherer, Manuela Klonner-Klopp, Konrad Klopp. Bis zum Schuljahresende ist Musikschulleiter Richard Brenner kraft Amtes im Vorstand, seinen Platz wird dann sein Nachfolger Tim Beck einnehmen.

Richard Brenner, seit 1986 Musikschulleiter, hielt anstelle eines Jahresrückblicks eine Foto-Rückschau über die Entwicklung der Musikschule Gregorianum seit ihrer Gründung 1974. „Der Freundeskreis war mir, neben dem Kollegium und dem ganzen Team, immer eine große Herzensangelegenheit“, sagte Brenner. Auf seine Initiative war 1987 der Förderverein gegründet worden.