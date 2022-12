Freude über gelungene Feier an Heiligabend

Es war die richtige Entscheidung zu kommen, sagte einer der Gäste, der das erste Mal an der Heiligabendfeier teilgenommen hat. Zusammen mit den anderen Gästen erlebte er einen stimmungsvollen weihnachtlichen Abend in angenehmer Gesellschaft: Weihnachtslieder, begleitet von Geige und Gitarre, und die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel haben den Abend eröffnet.

Nach dem Essen wechselten sich angeregte Gespräche ab mit weihnachtlichen Geschichten und Liedern, die von den Gästen mitgebracht worden waren. Die Gründe für das Kommen waren so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Allen gemeinsam war der Wunsch, Christi Geburt zu feiern. Zum Abschluss erhielten alle Gäste ein kleines Geschenk vom „Christkind“, als Erinnerung an die gemeinsame Zeit. Beim Auseinandergehen haben die Organisatorinnen zugesagt, auch nächstes Jahr wieder an Heiligabend einzuladen.