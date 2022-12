Freude daran, live zu musizieren

Einen Abend mit Jazz, Blues, Pop und Rock konnten Besucher des „Singer Songwriter Festivals“ am Samstagabend im Kulturhaus Laupheim erleben. Dort versammelten sich bereits zum zwölften Mal verschiedene Interpreten zu diesem Programm.

Unter ihnen: Mirja Maier besser bekannt als „Detechtive“. Die junge Musikerin, die ursprünglich aus Reutlingen stammt, nun aber in Berlin lebt, eröffnete den Abend und verleitete mit dröhnenden Synth-Bässen und groovigen Beats das Publikum dazu, im Rhythmus mitzunicken. Dazu spielte sie am Keyboard mit, sang in englischer und französischer Sprache und griff im fliegenden Wechsel auch zur Klarinette. „Zu Techno gehört eine gute Klarinette“, sagte sie schmunzelnd. Die Freude war „Detechtive“ anzumerken. Ihre Songs schreibt sie in ihrem Studio und beschäftigt sich nicht selten mit gesellschaftlichen Problemen, wobei auch stets eine hoffnungsvolle Botschaft nicht ausbleibt. Nach ihrem Auftritt blickte Regine Roggenstein, die den Abend moderierte, fasziniert auf das Schaltpult von „Detechtive“. „Dieses Schaltpult erinnert mich an Raumschiff Enterprise“, scherzte sie.

Im Anschluss trat Victoria Zapf alias „Victoryaz“ auf die Bühne. Begleitet von Nina, ihrer Pianistin, bot die Münchnerin einen Live-Sound, der sowohl Elemente von Soul-Pop als auch von Jazz und Hip-Hop vereinte. Dazu passend: die jazzig angehauchte Stimme von „Victoryaz“, mit der sie ihre sehr emotionalen und persönlichen Lieder wie „Used by you“, „Flower“ oder „No Reply“ zelebrierte. Die Künstlerin sang über Angstzustände, ebenso wie von gescheiterten Beziehungen. Und dies mit Leidenschaft und Spaß: „Wir haben vor zwei Tagen vor 100 Betrunkenen gespielt. Es ist so schön, dass ihr alle zuhört“, sagte „Victoryaz“ dem aufmerksamen Publikum an den runden Tischen im Kulturhaus.

Auch internationale Gäste bot der Abend im Kulturhaus: An dritter Stelle durfte die schwedische Singer-Songwriterin Emma Elisabeth ihr Können unter Beweis stellen. „Sie singt Lieder, bei denen sie einfach sie selbst sein kann“, erzählte Roggenstein von der jungen Künstlerin, die mittlerweile in Berlin lebt. Unterstützung bekam Emma Elisabeth von ihrem Kollegen Chris, der an der E-Gitarre spielte, aber auch als Pianist fungierte oder besonders gerne in Falsett-Stimme mitsang. Auch Emma spielte E-Gitarre und begleitete ein Lied sogar am Flügel. Ihre leidenschaftlich gespielten Indie-Songs mit Einflüssen von Folk-Rock, Post-Punk und Americana behandelten mit „Cruel“, „Heart on a String“ oder „Telescope“ Themen der Liebe, im Positiven wie im Negativen.

Abschließend wurde es dann noch rockig im Kulturhaus: „Kein Fuß wird still stehen bleiben“, richtete Roggenstein an das Publikum. Der Grund: Die Band „Filistine“ aus Neumarkt in der Oberpfalz, bestehend aus Jonny B. am Schlagzeug, Samu am Bass und Om Hari Lasar an der E-Gitarre. Die Gruppe sorgte mit ihren Rocksongs, die auch Einflüsse aus Funk, Blues oder Indie enthalten, für noch mehr Festival-Flair im Kulturhaus. „Es ist ganz ungewohnt für uns, vor sitzendem Publikum zu spielen“, sagte Jonny. Die Lust aufs Musizieren war den drei Musikern anzumerken. Live zu spielen, sei so eine schöne Sache, so Jonny. Ihre Lieder wie „Beach“, „Summer“ oder „Let it go“ verbreiteten gute Laune im Kulturhaus und sorgten für einen gelungenen Abschluss des zwölften „Singer Songwriter Festivals“, das die Zuschauer über vier Stunden musikalisch unterhielt.

Sichtlich begeistert dankte Regine Roggenstein nicht nur den Musikern, sondern auch dem „samtigen Sahne-Sound“ des Kulturhauses. Auch das anwesende Publikum stimmte dem mit Jubelrufen und Applaus zu.