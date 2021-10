Freiwillige sammeln Kippen, Masken & Co.

Auch Menschen aus Laupheim und Umgebung haben sich an der privat initiierten Müllsammelaktion von Christina Schmid aus Ringschnait und Anita Parusel aus Ochsenhausen beteiligt und am vergangenen Samstag wilden Müll in ihrem Umfeld beseitigt. Es war die zweite Aktion dieser Art.

In Laupheim war beispielsweise Anna Rothenhäusler mit ihren beiden Kindern (viereinhalb und fast zwei Jahre alt) unterwegs. Am Samstagvormittag drehten sie zwei Stunden lang mit ihrem „Müllmobil“ die Runden und befreiten zwei Spielplätze und das Gelände am Schloss Großlaupheim von wildem Müll.

Im Busch liegt eine kaputte Kinderschneeschaufel

„Die Kinder waren voll Tatendrang dabei und neben gefühlt Tausenden Zigarettenstummeln, Masken und Süßigkeitenverpackungen haben wir unter anderem in einem Busch eine kaputte Kinderschneeschaufel gefunden“, berichtet Anna Rothenhäusler. „Es hat echt Spaß gemacht, so für einen Tag“, meint sie. „Aber Respekt an alle, die täglich unseren Müll wegmachen.“

Auch in Mietingen wurde fleißig gesammelt, und zwar von der Kolpingsfamilie. Fast 30 Kinder, Jugendliche und Erwachsene hatten am Samstag die Ärmel hochgekrempelt und sich an der Aktion beteiligt. Nachdem die Gemeinde und Privatleute die passenden Gerätschaften wie Handschuhe, Müllsäcke und Müllzwicker bereitgestellt hatten, ging es los.

Das Gemeinsame steht an oberster Stelle

„Besonders freut mich, dass hier Jung und Alt gemeinsam angepackt haben“, berichtet Josef Nunnenmacher, Vorsitzender des Kolpingvereins. „Kaum zu glauben, dass so eine Arbeit sogar Spaß machen kann. Aber wieder mal ein Beispiel dafür, dass bei uns im Verein das Gemeinsame an oberster Stelle steht.“ Simone Ruther, die zweite Vorsitzende, ergänzt stolz: „Und wenn man bei schönem Wetter gleichzeitig etwas für die Gesamtgemeinde und für die Umwelt machen kann, freut uns das umso mehr!“

Erschreckend fanden die fleißigen Sammler, was sich in der Gemeinde so angesammelt hatte. Insbesondere im Bereich der Mehrzweckhalle und an den Durchgangsstraßen lagen unzählige Zigarettenkippen, Verpackungen, Lebensmittelflaschen und sonstige Abfälle achtlos herum. Am Ende konnten so acht gefüllte Müllsäcke der Gemeinde übergeben werden. Als Lohn für ihre Mühen konnten sich die Helfer nach der getanen Arbeit über eine selbstgebackene Pizza und über Freigetränke im Don-Bosco-Haus freuen.

Den Müll mit nach Hause nehmen

„Toll und ermutigend, dass die Gemeinde unsere Arbeit wertschätzt und uns als Unterstützung spontan die Getränke gestellt hat“, so die beiden Vorsitzenden. „Wir würden uns freuen, wenn auch andere Menschen in der Gemeinde unserem Beispiel folgen würden. Oder noch besser: Dass der eine oder andere kurz darüber nachdenkt, ob er seinen Müll nicht nach Hause nehmen kann, bevor er ihn achtlos in die Natur wirft.“