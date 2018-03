Frech, frisch und zeitgemäß

Der Junge Chor Vocal Dream aus Schwendi hat am vergangenen Samstag im Kulturhaus in Laupheim zum letzten Mal das Luther-Musical aufgeführt. Zum 500. Jahrestag der Reformation inszenierten rund 120 Mitwirkende im Herbst vergangenen Jahres in Wain das Luther-Pop-Oratorium, in dessen Mittelpunkt Martin Luthers Ringen um biblische Wahrheit und sein Kampf gegen Obrigkeit und Kirche stand (die SZ berichtete). Die moderne Inszenierung brachte die Story der Reformation frisch, frech und zeitgemäß auf die Bühne.

Insgesamt war dem Publikum ein facettenreiches Musical aus der Feder von Michael Kunze und Dieter Falk unter Verwendung verschiedenster Genres – gregorianische Choräle, alte Volksweisen und majestätische Fanfaren bis hin zu Swing-, Rock- und Pop-Musik – geboten. Sie unterstrichen mit ihren Effekten sowohl die Handlung als auch die Aussagen der Texte.

Die 15 choreigenen Solisten und Schauspieler entsprachen mit ihren modernen Kostümen und dem witzig angehauchten Spiel dem Geschmack des Publikums und machten die Historik auch für die jüngeren Zuschauer begreifbarer. Die Rollen hierzu waren mit Marco Huberle als standhafter Martin Luther mit einem hohen gesanglichen Niveau, Dennis Lang als selbstbewusster Kaiser Karl und Dario Klawitter als Ablassmann passend besetzt. Der Dominikanermönch Faber wurde von Noah Mayer mit tiefem Bass überzeugend dargestellt.

Max Albrecht durfte im Stück gleich zwei unterschiedliche Rollen übernehmen (Fugger und Bänker), welche er sehr souverän darstellte. Er wurde von den Bänkerinnen (Silvia Bärsauter, Silke Letzgus, Ramona Müller und Verena Tron) im „Heiligen Geschäft“ gesanglich passend begleitet. Die drei Engel der Schrift (Simone Barth, Birgit Rohmer und Bärbel Röser) überzeugten mit dreistimmigem Gesang, bei dem sie auch mal a-cappella-Passagen meistern mussten.

Joshua Beck, mit seinen zwölf Jahren der jüngste, und Josef Baier als ältester Solist verkörperten den kleinen Luther und dessen Vater mit Souveränität. Lara, die Jugendfreundin Luther,s wurde von Regine Mayr mit ihrer teils sanften, teil rockigen Stimme passend besetzt. Auch Levi Mayer sang die Rolle des Philipp Melanchton mit sicher intonierter Stimme.

Ein bunt zusammengewürfeltes Orchester aus 14 Musikern der Region von Laupheim bis Bad Schussenried und Augsburg unterstützte den 35-köpfigen Chor, der aus Vocal Dream und Mitgliedern des Kirchenchors Schwendi bestand, sowie die Schauspieler mit effektvollen Einsätzen. Der Einsatz der E-Gitarre und E-Bass deutete zu Beginn schon auf eine moderne Umsetzung hin. Auch der Einsatz des großen Schlagwerks kam an mehreren Stellen zur Geltung. Das Orchester verkörperte mit düsteren Passagen, unter anderem auch von den Streichinstrumenten übernommen, das Böse, und die Standhaftigkeit der Person Luthers wurde von den Blechblasinstrumenten unterstrichen. Tontechnisch wurde die Crew sehr versiert von Manuel Loritz betreut. Für das rechte Licht sorgte Benjamin Föll.

Das begeisterte Publikum im nahezu ausgebuchten Kulturhaus hielt am Schluss nichts mehr auf den Plätzen. Mit tosendem Applaus und Standing Ovations dankte es den 65 Mitwirkenden und ließ die Akteure unter der Leitung von Sonja Walter erst nach zwei Zugaben von der Bühne.