Frauenparkplätze sind noch kein Thema

Städte und Gemeinden dürfen auf öffentlichen Parkplätzen im Freien keine Frauenparkplätze ausweisen – jedenfalls nicht mit offiziellen Verkehrsschildern. Das hat das Verwaltungsgericht München kürzlich entschieden (SZ berichtete). Die Stadt Laupheim betrifft dieses Urteil nicht. „Bei uns gibt es keine Parkplätze, die extra für Frauen ausgewiesen sind“, teilt Nicole Hörmann, Pressesprecherin der Stadtverwaltung Laupheim, der SZ auf Anfrage mit.

Kein Wunsch nach Frauenparkplätzen

Laut Gesetzgebung dürfen auf öffentlichen Parkplätzen auch ausschließlich Verkehrszeichen nach der Straßenverkehrsordnung (STVO) verwendet werden. In der STVO gibt es kein allgemeingültiges Verkehrszeichen, das Frauenparkplätze ausweist, eine entsprechende Beschilderung ist also nicht erlaubt. Männliche Fahrer, die ihr Auto im öffentlichen Raum auf einem Frauenparkplatz abstellen, dürfen auch nicht mit einem Bußgeld belangt werden. Städte und Gemeinden können eine Reservierung für Frauen lediglich empfehlen.

Für Laupheim sieht die Stadtverwaltung keinen Handlungsbedarf. „Frau Jerg vom Ordnungsamt hat mir mitgeteilt, dass während ihrer Amtszeit noch niemand mit dem Wunsch nach Frauenparkplätzen auf sie zugekommen ist“, berichtet Nicole Hörmann. Und Dorothee Jerg leitet dieses Amt immerhin schon seit rund 20 Jahren. „Anders sieht es bei Familienparkplätzen aus. Da hören wir schon immer wieder, dass so etwas gerne gesehen wäre – einfach um genügend Platz etwa zum Ein- und Ausladen von Kinderwagen zu haben“, ergänzt Hörmann. Allerdings sei es wie auch bei Frauenparkplätzen schwierig, die Nutzung zu kontrollieren. „Man sieht ja höchstens zufällig, wer hin- oder wegfährt.“

Für private Parkhäuser und Tiefgaragen gilt das Verwaltungsgerichtsurteil nicht. Hier hat der Besitzer Hausrecht und darf Parkplätze für Frauen reservieren. Und bei öffentlichen städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen ist es sogar Pflicht. „In allgemein zugänglichen geschlossenen Großgaragen sind mindestens 10 vom Hundert der Stellplätze als Frauenparkplätze einzurichten. Diese sind ausschließlich der Benutzung durch Frauen vorbehalten. Frauenparkplätze sind in der Nähe der Zufahrten anzuordnen und als solche zu kennzeichnen“, heißt es in Paragraf 4, Absatz 8, der baden-württembergischen Garagenverordnung.

Nach Parkhausbau Situation mit Biberach vergleichbar

In Laupheim ist das kein Thema, weil es keine öffentlichen Großgaragen gibt. Noch. Spätestens wenn das geplante Parkhaus in der Rabenstraße realisiert wird, sieht es anders aus. Dann dürfte die Situation mit der in Biberach vergleichbar sein. Dort gibt es auf öffentlichen Freiflächen ebenfalls keine Frauenparkplätze, sehr wohl aber in den beiden Tiefgaragen an der Stadthalle und am Museum und in den beiden Parkhäusern am Ulmer Tor und am Wielandpark.

Sicherheitsgefühl vermitteln

„Das sind öffentliche Großgaragen, wir müssen uns deshalb an die Garagenverordnung Baden-Württemberg halten“, sagt Thorsten Wölfle, Teamleiter Parkierung bei den Stadtwerken Biberach. „Wir haben sogar mehr ausgewiesen, als wir müssen“, sagt Thorsten Wölfle. Für ihn stehen diese Parkplätze nicht zur Diskussion. „Ich habe noch nie mitbekommen, dass sich ein Mann deshalb diskriminiert fühlt. Es geht lediglich darum, den Frauen am Abend ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Und wenn wir das mit diesen Stellplätzen können, machen wir das gerne.“

Übrigens: Wenn ein Mann auf einem Frauenparkplatz parkt und erwischt wird, passiert nichts. „Der kommunale Ordnungsdienst verteilt bei uns keine Knöllchen“, so Wölfle, „da wir die Parkplätze und Tiefgaragen als Stadtwerke privat betreiben.“ Er beobachte sogar, dass die Stellplätze für Frauen bei den Bürgern sehr akzeptiert sind. „Die werden am Abend sogar freigehalten, tagsüber sieht das dann wieder anders aus.“

Wegen eines Schilds, das einen Frauenparkplatz auswies, hatte ein 25-jähriger Jurastudent vor dem Verwaltungsgericht München die Stadt Eichstätt verklagt. Er sieht darin eine Diskriminierung von Männern. In der Verhandlung einigten sich der Kläger und die Stadt darauf, dass die Stadt die bisherigen Schilder austauscht. Bei den neuen Schildern soll klar ersichtlich sein, dass sie keine offiziellen Verkehrszeichen sind und die Reservierung für Frauen nur als Empfehlung zu verstehen ist.

„Das ist eine unsinnige Diskussion“, findet Thorsten Wölfle. „Ich finde, Frauenparkplätze sind wichtig und gut. Ich als Mann fühle mich ganz und gar nicht diskriminiert.“