Der ökumenisch-offene Frauentreff Laupheim lädt im Rahmen der Vorbereitung des Weltgebetstagsgottesdienst, der am ersten Freitag im März stattfindet, zu einer Bibelarbeit mit Pfarrerin Martina Servatius ein. Im Johannesevangelium, Kapitel 13, wird erzählt, wie Jesus den Jüngerinnen und Jüngern die Füße gewaschen hat. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr am Donnerstag, 12. Februar, im evangelischen Gemeindehaus in der Schillerstraße.