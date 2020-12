Frau schreibt falsche Nummer auf

Nach einem Unfall am vergangenen Mittwoch in Laupheim ermittelt die Polizei jetzt wegen Unfallflucht. Laut Polizeibericht fuhr gegen 10 Uhr eine Frau auf einem Parkplatz in der Eugen-Bolz-Straße rückwärts. Dabei stieß sie gegen einen VW. Die Unbekannte schrieb danach ihre Handy-Nummer auf einen Parkschein. Den Zettel übergab sie der 74-jährigen VW-Fahrerin und fuhr davon. Später merkte die Seniorin, dass die Nummer falsch war. Am VW entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 2500 Euro. Laut Polizei hat die Flüchtige schwarze Haare und trug einen dunklen Stoffmantel. Sie sei mit einem dunklen Auto gefahren, das dreckig war und jetzt einen Heckschaden hat. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei aus Laupheim unter 07392/96300 entgegen.