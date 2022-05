Flüchtlingshilfe sucht Ehrenamtliche

Die Ökumenische Migrationsarbeit von Caritas und Diakonie (ÖMA) und die Stadt Laupheim suchen derzeit ehrenamtlich Engagierte in Laupheim, welche sich vorstellen können, etwa zwei Mal wöchentlich für jeweils ein bis zwei Stunden, niederschwellige Sprachkurse für Geflüchtete anzubieten. Unterstützung bei der Raumsuche, Lernmaterialien und Informationen erhalten sie durch die ÖMA und die Stadt Laupheim. Voraussetzung sind Freude und Spaß an der Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen. Des Weiteren sucht der Fahrradpool Laupheim fachkundige ehrenamtliche Unterstützung bei der Reparatur von gespendeten Rädern. Der Zeitaufwand beträgt etwa zwei Mal jeweils zwei Stunden pro Woche. Durch ihr Engagement können sich die Ehenamtlichen aktiv dem Helferkreis Brücken-bilden in Laupheim anschließen. Ansprechpartner für Fragen und mehr Informationen sind per E_Mail zu erreichen unter: blessing@diakonie-biberach.de / 0157 / 53 65 42 89 oder hermann.manne@laupheim.de / 07392 / 70 41 49