Florian Wiget vom KV Laupheim gewinnt Silbermedaille

Am Samstag, 11.Juni, startete Florian Wiget in Dornbirn beim Ranglistenturnier Internationale Bodenseefechterschaft. Mit einem guten Ergebnis erreichte er in der Vorrunde den 14. von 21 Plätzen. In der K. O.-Runde startete Florian aber richtig durch. Das erste Duell gegen Bruno F. aus Österreich entschied er klar für sich mit einem 10:0.

Das darauffolgende K.o.-Match gegen seinen Gegner Roger W. aus Österreich war eine komplett neue Erfahrung für Florian. Sein Gegner versuchte mit irrsinnigen Gesten und Bewegungen ihn in der Konzentration zu stören. Vergeblich, Florian blieb ruhig und ging als Sieger mit einem 2:1 aus dem Duell. Mit 9:7 behauptete sich Florian auch im letzten K.o. gegen Tim R. aus Österreich und erkämpfte sich den Einzug ins Halbfinale. Dort traf er auf Lorenz G. aus Österreich und musste sich in einem harten Duell mit einem ebenbürtigen Gegner messen. Aufgrund seiner herausragenden Leistung gewann er mit knappen 10:9 Punkten und zog in das Finale ein.

Hier traf er auf Maximus S. aus Österreich, die beiden versetzten das Publikum mit ihrem Fechtduell in Begeisterung. Beide Fechter waren ebenbürtig und erkämpften sich einen Punkt nach dem anderen. In letzter Sekunde gelang es Maximus jedoch, den Siegpunkt zu setzen. Florian musste sich, trotz herausragender Leistung, mit einem 8:9 geschlagen geben. Stolz gewann Florian somit die Silbermedaille und das bei seinem ersten Turnier.