Flohmarkt „Rund um’s Kind“ entfällt

Flohmarkt entfällt

Baustetten (sz) - Wegen der Corona-Pandie muss der Flohmarkt „Rund um's Kind“ in Baustetten am Samstag, 12. September, entfallen. Darüber informieren die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Der nächsten Flohmarkt „Rund um's Kind“ soll voraussichtlich am 27. Februar 2021 stattfinden.