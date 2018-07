Fleißig: Schüler pflegen Gräber und Tradition

„Eigentlich lassen die Juden Gras über ihre Gräber wachsen – daher auch dieser Ausdruck –, aber in Laupheim machen wir das ein bisschen anders“, sagt Joachim Kawka. Will heißen: Hierzulande werden Friedhöfe auf gut schwäbische Art gehegt und gepflegt, also auch der jüdische. In erster Linie kümmern sich darum die Stadt und Michael Schick aus Laupheim, jedes Jahr dürfen aber auch Schüler der Friedrich-Adler-Realschule ihren Teil dazu beitragen, dass die irdische Ruhestätte der Menschen aus der ehemaligen jüdischen Gemeinde Laupheims nicht zu sehr verwildert.

Gestern Vormittag befreiten bei strahlendem Sonnenschein 26 Schüler der siebten Klasse die größtenteils mit Efeu bedeckten Gräber von „Unkraut und allem, was nicht zur Bodendeckung dient“, so der ehemalige Schuldekan Joachim Kawka. Er betreut die Schulklassen seit Jahrzehnten bei dieser Arbeit. Bislang unterstützte ihn dabei Rolf Zubel. Der Realschullehrer gab die Aufgabe nach 25 Jahren an seine Kollegin Daniela Barth ab, die heuer zum ersten Mal die Schüler begleitete. „Ich bin gebürtige Laupheimerin und mit der Heimat eng verbunden. Es ist mir wichtig, dass auch unsere Schüler etwas über ihre Stadt erfahren“, sagt die Lehrerin.

Schon vor längerer Zeit hätten sich die Jugendlichen mit einem Besuch des Museums über die Geschichte von Christen und Juden in Laupheim vertraut gemacht, auch im Religionsunterricht behandle man das Thema. Auf dem Friedhof erklärt Joachim Kawka den Schülern nun Tradition und Symbolik des jüdischen Glaubens.

So seien die vereinzelt abgebrochenen Säulen nicht etwa kaputt gegangen oder zerstört worden, sie stünden vielmehr als Zeichen für das frühe Ende des Lebensweges eines jung verstorbenen Juden. Und die Steine, die von Besuchern an den Gräbern hinterlegt würden, dienten symbolisch als Schutz und somit zur Wahrung der ewigen Ruhe des Verstorbenen.

„Ich mag es. Ich interessiere mich generell für Geschichte und bin voll gerne im Museum“, sagt Schülerin Matea über den Einsatz auf dem Jüdischen Friedhof. Dabei genießen die Realschüler die Abwechslung zum Schulalltag. „Ganz cool und chillig“ finden Nadine, Tabea und Melanie die Aufgabe, weil man nebenher „auch noch miteinander reden kann“. Auch Daniel und Philipp wird es „nie langweilig“. Sie sind sich einig: „Teamarbeit ist lustig.“

Und wenn man dabei wie Nadine „auch noch etwas Neues dazu lernt“, hat sich der Einsatz in jeder Hinsicht gelohnt.