Fleiß der Laupheimer wird mit dem Prädikat „Stadtgemeinde“ belohnt

Die Laupheimer waren vor Freude ganz aus dem Häuschen. Am 8. September 1869 feierten sie die Verleihung des Titels „Stadtgemeinde“ durch den württembergischen König Karl. „Schon vor 5 Uhr Morgens verkündeten donnernde Böllersalven und klingendes Musikspiel die Bedeutung dieses Tages“, berichtete das Lokalblatt „Verkündiger“. Girlanden schmückten die Häuser, auf dem Festplatz unterhielten die drei Gesangvereine am Ort eine stattliche Menschenmenge. Den krönenden Abschluss bildete eine „Italienische Nacht“ mit Feuerwerk.

Die Geschichte Laupheims bis zu diesem triumphalen Tag hat der Stadtarchivar Gerd Winkler am Dienstag in einem ebenso kurzweiligen wie informativen Vortrag im gut gefüllten Kulturhaus nachgezeichnet. Es war der Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen und Festlichkeiten, mit denen heuer das Jubiläum „150 Jahre Stadterhebung“ gefeiert werden soll.

Winkler blendete zurück bis zu den Römern, die auf einem Heerweg – die Streckenführung bis zum Bodensee ist nahezu identisch mit der heutigen B 30 – sicher recht häufig in unserer Gegend waren. Erstmals schriftlich erwähnt wird Laupheim in einer Schenkungsurkunde von 778 an das Kloster Sankt Gallen. Daraus geht auch hervor, dass der Flecken Zentrum und Gerichtsstätte des Rammachgaus gewesen ist, mithin schon vor mehr als 1200 Jahren bedeutend für die Umgebung war.

Im Jahr 926 zerstörten die Ungarn den unbefestigten Ort – bis ins 12. Jahrhundert blieb es danach still um Laupheim. Im 12. Jahrhundert dann kam Laupheim unter österreichische Herrschaft.

Ein der Familien, die die Habsburger mit Laupheim belehnten, war das Adelsgeschlecht der Ellerbacher. Der Reichsritterschaft zugehörig, durften sie Märkte abhalten und Recht sprechen. 1434 bekam Laup-heim die Marktrechte verliehen und mauserte sich zu einer zentralen Anlaufstelle für das Umland. Die Einwohnerzahl stieg.

Erdrückende Frondienste und Abgaben der Untertanen für Adel und Grundbesitz mündeten im 16. Jahrhundert in den Bauernkrieg. An dieser Stelle des Vortrags stürmte eine Abordnung des zum Sängerbund Laupheim gehörenden Baltringer Haufens den Kulturhaussaal und machte ihrem Zorn auf die Obrigkeit in Liedern Luft. Ein schöner Einfall des Referenten. Die aufständischen Bauern damals wurden von Landsknechten und Reitern der schwäbischen Adligen niedergemacht. Anno 1525 hatten sich auf dem Laupheimer Kirchberg etwa 200 bewaffnete Bauern verschanzt, um ihr Hab und Gut zu verteidigen. Auch sie wurden von der Armee des Schwäbischen Bunds getötet. Etwa jeder dritte Mann in Laupheim verlor damals das Leben und fast jede zweite Familie ihren Ernährer.

Im Jahr 1570 starben die Ellerbacher aus. Nun belehnte Österreich die Reichsfreiherren von Welden mit dem Marktflecken Laupheim. Von 1596 an durften sie ein Wappen führen, aus dem das heutige Stadtwappen hervorgegangen ist. Den Welden ist es ferner zu verdanken, dass Laup-heim zwei Schlösser hat. Das beruht auf einer Erbteilung im Jahr 1621.

Schlossbau, ein prunkvolles Leben und wiederholte Kriegsdienste für Österreich führten dazu, dass den Welden das Geld knapp wurde. Um diesem Missstand abzuhelfen, schlugen sie einen Weg ein, „der richtungsweisend für Laupheim werden sollte“, wie Gerd Winkler hervor hob. Die Welden siedelten im christlich geprägten Laupheim jüdische Familien an, stellten sie unter ihren Schutz und kassierten dafür Geld und Sachleistungen. Aus diesen Anfängen um 1730 erwuchs Mitte des 19. Jahrhunderts die damals größte jüdische Gemeinde im Königreich Württemberg, zu dem Laupheim seit 1806 gehörte. Nicht zuletzt der Fleiß und das Engagement der jüdischen Einwohner trugen zu jenem wirtschaftlichen Aufschwung bei, der eine Voraussetzung war für die Ernennung Laupheims zur Stadtgemeinde im Jahr 1869.

Weitere Faktoren ermöglichten diesen Aufstieg. 1845 – die Herrschaft der Welden war passé – wurde Laupheim Sitz des Oberamts. „Von der Bedeutung her kann man die Funktionen des Oberamts am besten mit denen einer Kreisverwaltung vergleichen“, erklärte Winkler. 1850 erhielt Laupheim – wenn auch eine halbe Wegstunde vom Ort entfernt – einen eigenen Bahnhof an der württembergischen Hauptstrecke gen Bodensee. Eine Holzwerkzeugfabrik und die ersten Vereine wurden gegründet und im Jahr der Stadterhebung die Lateinschule. All dies und die gewachsene Steuerkraft – Laupheim stand an 28. Stelle unter den Gemeinden des Königreichs – steigerte die regionale Bedeutung des Orts und veranlasste die Bürger schließlich, den württembergischen Staat um die Verleihung des Prädikats „Stadtgemeinde“ zu ersuchen – mit Erfolg. Den Jubel darüber in der Einwohnerschaft visualisierte eine zweite kurze Spielszene: Mitglieder des Heimatfestvereins, als Honoratioren von damals gekleidet, stießen auf die frohe Botschaft an – mit dem Jubiläumswein, der 2019 bei Festivitäten ausgeschenkt wird. Auch die Besucher im Kulturhaus durften ihn verkosten. Musikalisch bereichert hat Gerd Winklers hinreißenden Vortrag ein Saxophon-Ensemble der Musikschule Gregorianum unter der Leitung von Norbert Streit.