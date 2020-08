Fledermäuse lassen sich in Laupheim auch ohne „Batnight“ beobachten

Aufgrund der Coronakrise hat auch der Naturschutzbund (Nabu) Laupheim seine beliebte Fledermausführung im Schlosspark im Rahmen der internationalen „Batnight“ für dieses Jahr abgesagt.

Doch Fledermäuse lassen sich auch privat in Laupheim gut beobachten, so der Nabu. Am besten macht man sich in der Dämmerung auf die Suche nach den fliegenden Kobolden der Nacht. Zu finden sind sie an vielen Stellen, wenn diese nur naturnah gestaltet sind: an Waldrändern, in Parkanlagen oder auch im Siedlungsgebiet. Gerne werden auch Gewässer zur nächtlichen Jagd aufgesucht. Wichtig ist ein passendes Nahrungsangebot. Als reine Insektenfresser stehen die heimischen Fledermäuse auf Nachtfalter, Laufkäfer und vor allem auch auf Stechmücken. Bis zu 4000 Stechmücken pro Nacht kann eine einzige Fledermaus vertilgen!

Garten naturnah gestalten

Ein gutes Argument, um den Garten naturnah zu gestalten und die Fledermäuse zu sich in den Garten zu locken. Dazu sollte der Garten möglichst vielfältig gestaltet sein, etwa mit einer artenreichen Wiese und heimischen Stauden statt englischem Rasen. „Statt einer blickdichten Thuja-Hecke sollten heimische Gehölze wie Holunder und Hundsrose gepflanzt werden“, rät Frieder Mauch vom Nabu Laupheim. Wenn der Garten voller Insekten summt und brummt, fühlen sich auch Fledermäuse wohl, weil sie genügend Nahrung finden. Besonders attraktiv sind nachtblühende, nektarreiche Blütenpflanzen, die durch ihren intensiven Duft Nachtfalter anlocken – die Lieblingsspeise vieler Fledermausarten. Passende Pflanzen sind etwa das gewöhnliche Leimkraut, Seifenkraut und die Wegwarte.

Dabei sollte auf Insektizide und anderes Gift im Garten verzichtet werden. Damit hilft man nicht nur den Fledermäusen, sondern auch vielen anderen Gartenbewohnern. Insekten sind häufig durch Pestizide oder andere Chemikalien belastet. Die mit der Nahrung aufgesammelten Gifte häufen sich im Fledermauskörper und schwächen die Tiere oder ihren Nachwuchs. So stehen alle diese fliegenden Insektenjäger auf der Roten Liste, einige Arten sind akut vom Aussterben bedroht.

Großes Mauseohr in Wohnungsnot

Neben einem reichhaltigen Nahrungsangebot ist aber auch ein passendes Wohnquartier überlebenswichtig. Zwergfledermäuse zum Beispiel sind Kulturfolger. Sie haben sich an das Leben mit den Menschen angepasst und ziehen sich hinter kleinen Spalten an Häusern, hinter Gebäudeverschalungen oder Fensterläden zurück. Das große Mausohr mag es eher geräumiger. Es bevorzugt großräumige, ungestörte Dachböden von Kirchen, alten Bauernhäusern, Schlössern oder anderen großen Gebäuden. Da viele Dachböden durch energetische Sanierung verschlossen werden, gerät auch das Große Mausohr zunehmend unter Wohnungsnot.

Auch bei der Wohnungsnot können Gartenbesitzer die fliegenden Säugetiere unterstützen. Höhlen in alten Bäumen, alte Keller oder Kartoffelmieten werden gern als Winterquartier genutzt, wenn sie kühl, feucht und frostfrei sind. Wo es das nicht gibt, kann Wohnraum geschaffen werden. Künstliche Quartiere wie Fledermausbretter oder Flachkästen an Giebelwänden sowie Höhlenkästen gibt es im Fachhandel zu kaufen. „Wenn es Ihren Kindern in der Ferienzeit langweilig ist, können Sie auch gemeinsam mit ihnen einen Fledermauskasten selber bauen. Schön gestaltet mit einer aufgemalten Fledermaus ist er nicht nur nützlich, sondern auch dekorativ “, rät Sonia Müller, Jugendleiterin des Nabu Laupheim. Eine Bauanleitung und Tipps zum richtigen Aufhängen der Fledermauskästen gibt es unter NABU.de/Fledermausschutz-am-Haus

Bei Beobachtung respekt- und rücksichtsvoll verhalten

Etwa zwei Drittel unserer heimischen Fledermausarten sind so eng an den Wald gebunden, dass sie als „Waldfledermäuse“ bezeichnet werden. Für diese Arten stellen unsere Wälder einen unverzichtbaren Lebensraum dar. Vor allem alte Baumbestände bieten passende Fledermausquartiere. So brauchen der Große Abendsegler, die Wasserfledermaus oder die Bechsteinfledermaus verlassene Spechthöhlen oder ausgehöhlte Astlöcher als Wohnquartier. Mops- und Brandtfledermaus dagegen mögen es lieber kuschelig. Rücken an Rücken machen sie es sich hinter Ritzen und Spalten, die sich hinter der Rinde alter Bäume bilden, gemütlich.

Wichtig bei allen Naturbeobachtungen ist ein respekt- und rücksichtvolles Verhalten den Tieren und der Natur gegenüber. Wer die Tiere stört oder aufschreckt, schadet ihnen nicht nur gewaltig, sondern demjenigen werden auch viele schöne Naturbeobachtungen entgehen!