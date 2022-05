Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Frühling ist da und der heiße Sommer steht vor der Tür. Viele Menschen möchten körperlich wieder fit werden und die Motivation für Sport und Bewegung wiederfinden. Mit der Teilnahme am neuen TSV Kursprogramm „Fit durch den Frühling“ kommt jeder so richtig in Schwung!

Der TSV Laupheim bietet 14 verschiedene Fitness- und Gesundheitskurse zur Auswahl an. Da ist für alle Sportbegeisterten etwas Passendes dabei. Die Kurse „Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining“ erfüllen die Voraussetzungen zur anteiligen Kostenerstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V. Neu ist der Kurs „Fit-Mix“ immer montags von 8 bis 9.10 Uhr. In diesem Kurs gibt es einen bunten Mix zur Verbesserung von Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. Dabei kommen immer wieder Kleingeräte zum Einsatz.

Das Kursprogramm ist auf der Homepage www.tsv-laupheim.de zu finden. Anmeldungen und Schnuppertermine können telefonisch unter 07392/6690 oder per Mail an info@tsv-laupheim.de vereinbart werden. Ein Kurseinstieg ist jederzeit möglich.