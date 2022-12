Firmenlauf Oberschwaben übergibt Scheck an Caritas

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Firmenlauf Oberschwaben kann bereits bei seiner Premiere zwei Charity Projekte mit jeweils 1000 Euro unterstützen. Eins dieser Projekte ist die Ukraine Hilfe der Caritas Biberach-Saulgau. Die Spendensumme konnte durch die Teilnahme von fast 650 Sportler und Sportlerinnen zur Verfügung gestellt werden. Das Event startete bei der Erstaustragung gleich richtig durch und konnte so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus vielen Unternehmen in der Region Oberschwaben begeistern. Mit Start und Ziel in der Rottalgemeinde Burgrieden verläuft die Strecke durch die typische oberschwäbische Landschaft und faszinierte die Sportler. Den Organisatoren der Veranstaltung ist es eine Herzensangelegenheit mit der Durchführung des Events auch etwas Gutes in der Region Oberschwaben zu tun.

Seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 sind viele Menschen auf der Flucht. Überwiegend sind Frauen und Kinder vor dem russischen Angriffskrieg geflohen. In Baden-Württemberg sind seither über 130.000 Kriegsgeflüchtete angekommen. Die Caritas unterstützt die Geflüchteten mit Überbrückungshilfe bevor staatliche Hilfen greifen, bei der Erstausstattung zum Beispiel im Bereich Wohnungsraumvermittlung und bei der Durchführung von Freizeitmaßnahmen. Durch den im Mai ausgetragenen Firmenlauf Oberschwaben konnte nun ein Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an die Caritas Biberach-Saulgau überreicht werden. Den symbolischen Scheck übergaben Alexander Schwarz und Thorsten Schmid vom Organisationsteam an Wolfgang Högerle, Leitung Wirtschaft und Finanzen bei der Caritas.