Finja Hermann wird Landesmeisterin

Die Bogenschützen des SV Laupheim waren am vergangenen Wochenende mit einer kleinen Abordnung bei den Landesmeisterschaften in Welzheim. Neben den beiden Jugenklasse Schützen Fritz Renn und Finja Hermann hatte sich nach längerer Wettkampfpause auch Marco Bammert in der Juniorenklasse qualifiziert.

Seit diesem Jahr wird auch in diesen Klassen nach einer Qualifikationsrunde mit 72 Pfeilen eine Finalrunde im KO-System geschossen. Finja Hermann wurde in der Qualifikationsrunde 2. bei der weiblichen Jugend, Fritz Renn wurde in der männlichen Jugendklasse 3. und auch Marco Bammert konnte sich als Fünfter für das Finale qualifizieren. Gegen den späteren Viert-Platzierten unterlag er allerdings dann deutlich mit 6:0 Punkten.

Fritz Renn gewann sein Viertelfinale schnell mit 6:0 und kam im Halbfinale gegen den Zweiten aus der Qualifikation. Nach der ersten Passe ging er mit 2:0 in Führung, konnte dann aber nicht mehr die volle Leistung abrufen und musste seinen Gegner mit 2:6 Punkten ins Goldfinale einziehen lassen. Im anschließenden Bronzefinale war er dann aber wieder auf Normalniveau und ließ mit 27, 28 und nochmal 28 von 30 möglichen Ringen seinem Gegner keine Chance und holte sich verdient den Dritten Platz.

Finja hatte durch ihre gute Platzierung im ersten Match ein Freilos und musste im Halbfinale gegen Ihre Kader-Kollegin Serena Noto aus Ditzingen antreten. Nach einer schnellen 4:0 Führung für Finja kämpfte sich Serena auf ein 4:4 heran. Im entscheidenden fünften Satz blieb Finja dann aber mit 26:22 Ringen vorne und durfte ins Goldfinale gegen die Erstplatzierte aus der Qualifikation.

Das Goldfinale der weiblichen Jugend begann mit 28:27 auf hohem Niveau und leider dem Rückstand für Finja. Auch die zweite Passe musste sie abgeben und war nun ihrerseits mit 4:0 hinten. Die Erfahrung aus zahlreichen Finalschießen im Landeskader zahlte sich aus und sie behielt die Nerven, kam zum 4:4 mit zwei starken Passen von 27 und 28 Ringen heran. Im letzten Satz ließ sie dann keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie das Match gewinnen wollte und schoss schnell ihre drei Pfeile und erreichte wieder 28 Ringe. Ihre Gegnerin konnte hier nichts mehr entgegensetzen und somit holte sich Finja die Goldmedaille bei den Landesmeisterschaften 2022.

Für Fritz und Finja steht jetzt noch ein Kaderwochenende und in den Sommerferien ein Trainingslager an, bevor es am letzten Ferienwochenende nach Wiesbaden zu den Deutschen Meisterschaften geht.