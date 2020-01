Finja Hermann fährt zu den Deutschen Meisterschaften

Finja Hermann vom SV Laupheim ist Landesmeisterin im Bogenschießen bei den Jugendlichen und hat sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Marco Bammert, Ben Hermann und Fritz Renn wurden im Mannschaftswettbewerb Vizemeister.

Die Laupheimer Bogenschützen waren zahlreich bei den Landesmeisterschaften in der Halle vertreten. Mit drei Jugendschützen und einem Blankbogen-Schützen ging es am vergangenen Samstag zu den Wettkämpfen nach Weil im Schönbuch.

Marco Bammert, Ben Hermann und Fritz Renn waren in der Jugendklasse im Einzel und als Mannschaft gemeldet. Lino Keul, der vierte Jugendschütze, der sich qualifiziert hatte, konnte verletzungsbedingt nicht mitschießen. Marco hatte in der ersten Serie einen Lauf und lag zwischenzeitlich sogar auf Rang fünf; zur Pause war es dann der 11. Platz. Fritz blieb hinter seinen üblichen Ringzahlen und Erwartungen zurück und war nach der Hälfte Zehnter. Ben landete auf dem 16. Platz. Nach den vollen 60 Pfeilen auf 18 Meter hatten Fritz und Marco dann die Plätze getauscht: Fritz war mit 507 Ringen Zehnter und Marco mit 496 Ringen Elfter. Mit Bens 442 Ringen (Platz 24 im Einzel) wurden die drei dann aber in der Mannschaft Vizemeister vor den Schützen aus den Leistungszentren Welzheim, Magstadt und Ditzingen.

Andreas Verlic war dieses Jahr der einzige Laupheimer Starter mit dem Blankbogen. In der stark besetzten Herrenklasse in dieser Disziplin konnte er sich mit 484 Ringen nicht nur über den sehr guten sechsten Platz freuen, sondern auch ein Leistungsabzeichen für das Erreichen von über 480 Ringen abholen.

Tobias Frick und Finja Hermann waren die jüngsten Wettkampf-Schützen des SV Laupheim. Durch ihre Kaderzugehörigkeit und die damit verbundenen Trainingseinheiten haben sie allerdings durchaus schon Erfahrung. Tobias hatte nach einer sehr guten Freiluftsaison mit der DM-Teilnahme in Berlin als Höhepunkt einen etwas schleppenden Anlauf in die Hallensaison genommen. Auf die Landesmeisterschaften hatte er sich dann bewusst auch mental vorbereitet und konnte dadurch trotz einer schwächeren ersten Serie (241 Ringe) in der zweiten noch eine Schippe drauflegen. Mit 491 Ringen wurde er 13. unter den 24 besten Bogenschützen des Landes in seiner Altersklasse.

Finja hatte nach klaren Siegen beim Jugendturnier in Magstadt und bei der Kreismeisterschaft im Kadertraining einen neuen persönlichen Rekord mit 281 von 300 möglichen Ringen aufgestellt. Jetzt nahm sie das Ziel Landesmeisterin und DM-Qualifikation fest in den Blick. Nach den ersten sechs Pfeilen zeichnete sich schon ab, dass es auch diesmal gut laufen könnte; mit 116 von 120 möglichen Ringen war sie nach kurzer Zeit schon sechs Ringe voraus. Mit den folgenden 24 Pfeilen ging es so weiter, am Ende hatte sie 287 von 300 Ringen erzielt und damit nicht nur einen neuen persönlichen Rekord geschafft, sondern auch 21 Ringe Vorsprung auf die Zweitplatzierte.

Mit den zweiten 30 Pfeilen war sie bereits drei Pfeile vor Schluss bei der Qualifikations-Ringzahl für die „DM“ des Vorjahres angelangt. Die letzten drei Pfeile waren nur noch „Kür“, und Finja konnte weitere drei Mal die Höchst-Ringzahl 10 erreichen. Mit insgesamt 565 Ringen wurde sie unangefochten Landesmeisterin und ist für die Deutsche Meisterschaft im März in Hof qualifiziert.