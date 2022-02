Findige Ingenieure retten Schulroboter vor dem Schrottplatz

In der gewerblichen Abteilung der Kilian-von-Steiner-Schule in Laupheim sollen Schüler unter anderem das Programmieren von Industrierobotern lernen. Groß war deshalb die Enttäuschung, als 2018 nach einer Kollision der schuleigene Industrieroboter scheinbar nicht mehr zu reparieren war, weil die Herstellerfirma schon seit einigen Jahren nicht mehr existierte und Ersatzteile und Steuersoftware somit nicht mehr verfügbar waren.

Reif für den Elektroschrott

Wie die Schule mitteilt, schien der teure Roboter reif für den Elektroschrott. Doch der Diplom-Ingenieur Jürgen Schmid, der bis zu seiner Pensionierung 2003 Fachabteilungsleiter der Gewerblichen Schule war, hörte von dem Problem. „In mühevoller Detailarbeit entwickelte er das nötige Steuerprogramm selber, und Walter Englert, Ingenieur aus Burgrieden, baute und programmierte eine Platine zum Steuern der Motoren“, schreibt die Schule. „Beide freuten sich sehr, der Kilian-von-Steiner-Schule den instand gesetzten Roboter zu übergeben.“

Aus Spaß am Programmieren

Auf die Frage, warum er in seinem Ruhestand so viel Zeit und Mühe in das Projekt gesteckt habe, antwortete Schmid: „Weil ich immer noch Spaß am Programmieren habe!“ Nun haben die technikbegeisterten Schüler der Laupheimer Berufsschule wieder die Möglichkeit, zum Beispiel bei Projektarbeiten eigene Programmiererfahrungen zu sammeln.