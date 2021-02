Finales „Go“ für den Bau der Dreifachsporthalle am Laubachweg

Von Schwäbische Zeitung

Obwohl der Lichterspaziergang am Montagabend in Pfullendorf insgesamt sehr friedlich ablief, haben doch vereinzelte Weigerungen von Teilnehmenden, den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, die Polizei zum Handeln veranlasst. Das teilt das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg in einer Pressemeldung mit.

An der Demonstration, die Montagabend zwischen 18 und 20 Uhr stattfand, nahmen etwa 200 Personen teil. Nach einem kurzen Fußmarsch durch die Innenstadt versammelten sich die Teilnehmer in der Franz-Xaver-Straße.