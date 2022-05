Film-Produzentin im Interview: „Haben unter Hardcore-Corona-Bedingungen gedreht“

Zur Person

Die 1952 geborene, promovierte Historikerin, Gabriela Sperl arbeitet seit Jahrzehnten als Fernsehproduzentin und Drehbuchautorin und engagiert sich in der Nachwuchsförderung. Nach mehrjähriger Tätigkeit als freie Dramaturgin leitete Sperl von 1998 bis 2002 den Programmbereich Musik und Fernsehspiel beim Bayerischen Rundfunk. Anfang Januar 2003 machte sie sich als Produzentin und Autorin mit ihrer Produktions- und Projektentwicklungsfirma selbstständig. Anfang 2006 gründeten Sperl und der Produzent Uwe Schott eine gemeinsame Produktionsfirma. Gabriela Sperl produzierte unter anderem preisgekrönte Filme wie „Stauffenberg“, „Mogadischu“, den hitorischen Zweiteiler „Die Flucht“ oder die Drama-Trilogie „Mitten in Deutschland: NSU“. Momentan arbeitet sie für Sky an der fiktionalen Serie „Wirecard – oder der kälteste Punkt im Universum“ und an der Mini-Serie „Herrhausen“ für die ARD. (sz)