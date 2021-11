Feuerwehr Baustetten veranstaltet erste Hauptübung seit zwei Jahren

Nach zweijähriger Auszeit hat die Freiwillige Feuerwehr Baustetten dieses Jahr wieder eine Hauptübung abgehalten.

Nachdem über die Corona-Zeit teilweise gar nicht oder nur in Kleingruppen geübt werden konnte, war die Hauptübung nun wieder in voller Mannschaftsstärke möglich. Übungsobjekt war eine leerstehende Wohnung am Ortsrand. Die Alarmierung erfolgte über den Funkmeldeempfänger kurz vor 15 Uhr. Der Alarmierungstext ließ auf einen Küchenbrand mit vermisster Person schließen.

Zuerst einen Überblick verschaffen

Kurze Zeit nach der Alarmierung traf das Löschfahrzeug am Einsatzort ein. Der Gruppenführer verschaffte sich einen Überblick über die Situation vor Ort. Eine Person am Einsatzort schilderte den Unfallhergang und gab wichtige Hinweise zum Verbleib der vermissten Person. Nach Aufbau der Wasserversorgung, welche mit Unterstützung der nachrückenden Kräfte schnellstmöglich hergestellt wurde, ging der Angriffstrupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Personenrettung ins Gebäude hinein. Die betroffene Wohnung befand sich im ersten Stock.

Durch den sich ausbreitenden Rauch wurden nach und nach die noch in der Wohnung montierten Rauchmelder ausgelöst. Das schrille Piepsen der Rauchmelder erschwerte den Funkverkehr und damit die Verständigung zwischen Gruppenführer und Angriffstrupp. Eine Situation, wie sie auch im realen Einsatz auftreten kann. Nach dem Auffinden einer leblosen Person im Küchenbereich wurde diese umgehend durch den Angriffstrupp und den Sicherungstrupp gerettet. Nach der anschließenden Brandbekämpfung bemerkte der Angriffstrupp Hilferufe aus einem anderen Teil der Wohnung. Nach kurzer Suche wurde eine zweite verletzte, aber ansprechbare Person entdeckt. Um nicht durch die verrauchte Wohnung gehen zu müssen, wurde die zweite Person über den bereits aufgebauten zweiten Rettungsweg über eine Steckleiter in Sicherheit gebracht.

Luftstrom zieht Rauchgase ins Freie

Zum Entrauchen der Wohnung fand eine neue Methode Anwendung: das hydraulische Ventilieren. Indem mit einem Hohlstrahlrohr im Sprühstrahl aus dem Fenster gespritzt wird, entsteht ein Luftstrom, welcher die Rauchgase aus dem Wohnbereich ins Freie zieht.

In der Nachbesprechung fanden Kommandant Alexander Sontheimer und Ortsvorsteher Dietmar Kögel lobende Worte an alle Teilnehmer. Hervorgehoben wurde die Ernsthaftigkeit, mit der die Übung und auch die Nachbesprechung abgehalten wurden.