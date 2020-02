Feuer und Flamme für die Funken

Die Fasnet ist passé, und traditionell soll am Wochenende danach in der Region dem Winter der Garaus gemacht werden. Am Samstag, 29. Februar, und am Sonntag, 1. März, lodern wieder zahlreiche Funkenfeuer in und um Laup-heim. Nachfolgend, nach Terminen getrennt und in alphabetischer Reihenfolge, eine Übersicht über die Veranstaltungen, die der „Schwäbischen Zeitung“ für diesen Bereich gemeldet wurden.

Samstag, 29. Februar:

Baltringen: Das Baltringer Funkenfeuer wird um 19 Uhr in der Schemmerberger Straße (am Ortsausgang Richtung Schemmerberg) angezündet. Veranstalter sind die Fonkabuaba & Mädla Baltringen. Für Verpflegung ist gesorgt.

Bihlafingen: Die WH-Bude hat ihren Funken beim Wasserreservoir Richtung Hüttisheim aufgeschichtet. Er wird um 18 Uhr angezündet. Für die Zuschauer sind Grillfleischwecken, Wiener, Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch im Angebot. Bei Regen ist für einen trockenen Unterstand gesorgt.

Burgrieden: Die Boschdler Bude Burgrieden hat ihren Funken im Burgrieder Oberdorf bei der Boschdler Bude aufgeschichtet. Um 19 Uhr wird er entflammt. Dabei dürfen die Kinder – in Begleitung – mitwirken. Die Böllerschützengruppe des Burgrieder Schützenvereins schießt dazu Salutsalven. Es gibt Saitenwürste, Funkenküchle, Schmalz- und Leberwurstbrote, Kinderpunsch, Glühwein, Biere und Limonaden.

Mietingen/Walpertshofen: Gegen 18.30 Uhr wird das Funkenfeuer zwischen Mietingen und Walpertshofen entzündet. Das Funkenteam bittet die Zuschauer, die Parkplätze an der Grund- und Hauptschule und am Tennisheim zu benutzen und zu Fuß über den Asternweg beziehungsweise den Walpertshofer Fahrradweg zu kommen. Essen und Getränke stehen bereit.

Obersulmetingen: Die Freiwillige Feuerwehr Obersulmetingen entzündet ihren Funken um 19 Uhr auf dem Festplatz im Schlossgarten. Ab 18 Uhr werden die Gäste mit Würsten, Glühwein, Punsch und kalten Getränken versorgt. Anschließend gibt es noch für alle die Möglichkeit zum gemütlichen Ausklang im ne-benan gelegenen Feuerwehrheim.

Orsenhausen: Die Grodda-Bude Orsenhausen hat ihren Funken nördlich des Sportplatzes aufgebaut. Ab 19 Uhr wird er abgebrannt. Es gibt warme und kalte Geränke, hausgemachte Küchle, frische Waffeln und Würste.

Schönebürg: Der Funken der Funkenfreunde Schönebürg geht gegen 19 Uhr in Flammen auf. Bewirtet wird unter anderem mit Funken-Kiachla und Glühwein.

Untersulmetingen: Das Funkenteam Untersulmetingen steckt seinen Funken gegen 19 Uhr in Brand. Er steht zwischen Untersulmetingen und Westerflach. Die Besucher werden bewirtet.

Sonntag, 1. März

Bußmannshausen: Die Freiwillige Feuerwehr und die Katholische Landjugend errichten den Funken in Bußmannshausen. Er wird gegen 18.30 Uhr abgebrannt. Brennmaterial kann am Samstag, 29. Februar, ab 9 Uhr auf dem neuen Funkenplatz (ehemalige Kiesgrube zwischen Bußmannshausen und Kleinschafhausen, oberhalb des Spielplatzes) abgeladen werden.

Großschafhausen: Die Funkenbauer Großschafhausen bewirten die Zuschauer ab 17.30 Uhr mit Funkenkiachla, Saiten, Gulaschsuppe und Getränken. Das Funkenfeuer wird nach einem kleinen Fackellauf der anwesenden Kinder mit Einbruch der Dunkelheit gegen 18.30 Uhr entzündet. Standort: Hohlgasse, Verbindungsweg Richtung Wain.

Laupheim: Die Funkengemeinschaft der Langgässler zündet ihren Funken am Kreisverkehr Weihertal um 19 Uhr an. Ab 18.30 Uhr gibt’s Funkenwurst und Getränke.

Laupheim: Die Funkenfreunde Kleinlaupheim haben ihren Funken am Grasigen Weg, hinter dem Kunstrasensportplatz in Richtung Bahnhofstraße (Hobby Rayher) stehen. Er wird gegen 19 Uhr angezündet. Ab ca. 17.30 Uhr gibt es Kaltgetränke, Kinderpunsch und Glühwein, selbst gemachte gezogene Küchle, Saiten und Debreziner mit Wecken und Butterbrezeln. Bei schlechtem Wetter steht ein Container als Unterstand bereit. Besonderheit: Es gibt einen kleinen Kinderfunken, von den Funkenkindern gebaut.

Rot/Bühl: Das Funken-Brauchtum hält die Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Rot auch in diesem Jahr hoch. Die Funkenbauer laden auf 19 Uhr zum Abbrennen des Funkens auf Gemarkung Bühl beim „Henkenberg“ ein. Die Zuschauer werden ab 18 Uhr mit Glühwein, Punsch, Getränken und Würsten vom Grill bewirtet.

Sießen im Wald: Die Funkenbauer Sießen im Wald stecken ihren Funken bei Einbruch der Dämmerung in Brand. Der Standort ist zwischen Hörenhausen und Weihungszell. Es gibt selbst gemachte gezogene und gefüllte Küchle, Rote Würste, Glühwein, Kinderpunsch, alkoholfreie Getränke und Bier.