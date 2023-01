Festliches Konzert mit Trompeten und Orgel

Das Ensemble „Die Biberacher Bachtrompeten“ und die Organistin Elisabeth Behrens begrüßen das neue Jahr musikalisch mit Trompeten- und Orgelklängen am Sonntag, 22. Januar, um 18 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Laupheim.

Die Musiker präsentieren Werke von Bach, Vivaldi und Händel, wobei sich der stilistische Bogen von der Barockzeit bis hin zur Gegenwart spannt. In ihrem aktuellen Programm spielen die vier Musiker auch populäre Melodien von Phil Collins und Evelyn Glennie.

Seit 2005 konzertieren „Die Biberacher Bachtrompeten“ in der Urbesetzung mit den Trompetern Michael Bischof, Timo Bossler und Hans Mohr. Alle drei sind vielseitige Musiker und als Lehrer für Trompete an städtischen Musikschulen in der Region beschäftigt. Zu ihnen gesellt sich die renommierte Kirchenmusikerin Elisabeth Behrens aus Ravensburg. Der Eintritt zum Konzert ist frei.