Festliches Konzert mit Trompeten und Orgel

Glanzvolle Trompetenkonzerte der Meister Vivaldi, Händel und Veijvanovsky kündigen die Biberacher Bachtrompeten für ihr festliches Konzert am Sonntag, 27. Januar, in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul in Laupheim an. Beginn ist um 18 Uhr.

Michael Bischof, Hans Mohr und Timo Bossler sind studierte Musiker und Musiklehrer, die seit 2005 in dieser Formation konzertieren. Von der renommierten Kirchenmusikerin Elisabeth Sekul aus Ravensburg werden feierliche und kurzweilige Orgelkonzerte zu hören sein.

Der stilistische Bogen spannt sich von der Barockzeit mit dem „Konzert G-Dur für Trompeten & Orgel“ von Antonio Vivaldi bis hin zur Gegenwart mit Kompositionen von Benjamin Bitten und Leroy Anderson. Für die Freunde romantischer Musik erklingt das „Ave Maria“ von Anton Bruckner mit drei Flügelhörnern und Orgel.

Teil des Konzerts im Altarraum

Einen Teil des Konzerts gestalten die Musiker im Altarraum. Den Konzertbesuchern wie den Musikern eröffneten sich dadurch weitere interessante Klangperspektiven des Kirchenraums, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.