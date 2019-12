Festlicher Bläserglanz in der Marienkirche

Eine Stunde Auszeit von der vorweihnachtlichen Hektik verspricht die Stadtkapelle Laupheim allen Zuhörern beim festlichen Bläserkonzert am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, 16.30 Uhr, in der Marienkirche. Der Eintritt ist frei.

Dr. Rustam Keil und die Musiker haben ein abwechslungsreiches Programm mit kirchlicher und weltlicher Musik vorbereitet. Dabei werden viele beliebte Weihnachtslieder in bemerkenswerten Arrangements zu Gehör kommen. Beiträge von Ensembles und das Spiel der Kirchenorgel verleihen dem Konzert besonderen Glanz.

Zum Auftakt spielt ein nicht alltägliches Ensemble aus Blechbläsern und Schlagzeugern von der Empore der Kirche das englische Weichnachtslied „Ding! Dong! Merrily on High“. Seine ungestüm-fröhliche Melodie erklingt zu den Glocken, die die Geburt des Heilands feiern. „Give us this day“ (aus dem Vaterunser) ist eine kurze, zweisätzige Symphonie des meisterhaften David Maslanka. Die rund 60 Musiker werden bei diesem Stück voll gefordert. Der erste Teil des Stücks „Prayer and Jubilation“ ist langsam und nachdenklich, fast meditativ. Der zweite Teil dagegen ist fröhlich und erhebend.

Eine schöne Tradition beim festlichen Bläserkonzert sind die Auftritte der Ensembles. Das Holzbläserensemble, in dem Keil (Fagott) gemeinsam mit Sibylle Aubele (Querflöte), Angelika Erb (Oboe) und Heike D’Ettorre (Klarinette) musiziert, bringt zwei sehr beliebte Lieder zu Gehör, eigens arrangiert von Angelika Erb für diese Besetzung: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von Karl Svoboda und das „Halleluja“ von Leonard Cohen. Besondere Akzente wird auch ein Maribafon-Trio setzen: Die jungen Stadtkapellen-Schlagzeuger Aron Bloching, Robin Maier und Sandro D’Ettore spielen „Gymnopedie Nr 1“ von Erik Satie, arrangiert von der Laupheimerin Jessica Porter. Spätestens „A Christmas Flourish“, der Verarbeitung eines französischen Chorals von James Curnow und „O most Wonderful“ in einem Arrangements vom Alfred Reed dürften alle Besucher in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Den Schlusspunkt bildet „Festeggiamo e Cantiamo“, in dem Komponist Ito Yasuhide variantenreich „Herbei o ihr Gläubigen“ verarbeitet hat.