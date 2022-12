Ferienprogramme erleichtern Kindern die Integration

Bereits zum zweiten Mal unterstützt die SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ die Ökumenische Migrationsarbeit von Caritas Biberach-Saulgau und Diakonie. Sie ermöglicht Kindern mit Migrationshintergrund zwischen sechs und zwölf Jahren in den Schulferien ein Freizeitprogramm.

„Gerade für Familien aus einem anderen Land sind die Freizeitaktivitäten noch nicht so geläufig. Umso wichtiger ist es, dass die Kinder in die Angebote hier integriert werden“, sagt Gabriele Wiest, Begleiterin von Familien mit Migrationshintergrund bei der Caritas. „Aufgrund der Spende können wir den Kindern kostenlos ein Ferienprogramm anbieten.“

Im vergangenen Jahr hat die Ökumenische Migrationshilfe erstmals von einer Spende aus der Aktion „Helfen bringt Freude“ profitiert. Bereits 2020 hatte man ein Sommerprogramm für fünf Kinder organisiert – „Helfen bringt Freude“ ermöglichte nun, dass das Angebot deutlich erweitert werden konnte. 17 Kinder nahmen 2022 an den Aktionen teil und durften mit den Haupt- und Ehrenamtlichen der Migrationshilfe zahlreiche Aktivitäten unternehmen: Einen Besuch im Tierpark, einen Tag auf dem Ponyhof oder einen Nachmittag mit der Rettungshundestaffel. „Die Kinder konnten lernen, wie man mit Tieren umgeht. Einige mussten zunächst auch ihren Respekt vor den Hunden überwinden“, erinnert sich Wiest. Auch über die Vorteile, die der Mensch vom Tier haben kann, hätten die Kinder etwas gelernt. Im Tierpark seien zudem die unterschiedlichen Formen der Tierhaltung deutlich geworden.

Doch nicht nur im Umgang mit Tieren bilden die Projekte fort: Bei einer Veranstaltung im Planetarium lernten die Kinder, dass nur auf einem der acht Planeten Leben möglich ist. „Viele kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus“, sagt Wiest. „Gleichzeitig haben sie auch realisiert, dass es den einzigen belebten Planeten zu schützen gilt. Das kann man auch wieder für kommenden Projekte aufnehmen.“

Darum steht fest: Die Ferienprogramme sollen fortgesetzt werden, nicht zuletzt aufgrund der erneuten Unterstützung der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Geplant ist unter anderem ein Nachmittag mit dem Naturschutzbund, um den Kindern die Wichtigkeit des Umweltschutzes deutlich zu machen. „Wir wollen den Familien und Kindern einen Zugang zu lokalen Angeboten ebnen und aufzeigen, dass man auch an Aktivitäten teilnehmen und sich weiterbilden kann, ohne zu verreisen“, erklärt Wiest. Wichtig sei, dass dies spielerisch und nicht schulisch ablaufe.

Die Freude der Kinder, die in der Regel seit einem oder zwei Jahren in Deutschland leben, ermutigt die Verantwortlichen, weiter Ferienprogramme auf die Beine zu stellen. „Nach dem Besuch im Planetarium haben wir mit den Kindern Fernrohre gebastelt. Da waren sie alle ganz begeistert“, sagt Wiest. Auch das Aufzeigen von Perspektiven gelinge gut. So sind einzelne Kinder, die seit mehr als zwei Jahren an den Ferienprogrammen teilnehmen, mittlerweile in einem Fußballverein. Direkt Werbung für ihre Angebote will die Migrationshilfe nicht machen: „Wir sind offen für neue Familien. Meistens fragen die Kinder an, ob sie ihren Freund mitbringen dürfen“, erklärt Wiest. Aber auch innerhalb des Projekts würden Freundschaften geschlossen: Erst neulich hätten sich drei Jungs aus Syrien darüber kennengelernt und befreundet.

Freundschaften zu schließen und die Integration von zugewanderten Menschen in die Gesellschaft zu schaffen ist die Kernaufgabe der Ökumenischen Migrationsarbeit. Für Wiest ist es eine Herzensangelegenheit: „Von den Kindern bekommen wir so viel zurück.“ Teilweise könne es auch sehr emotional werden, erklärt Wiest im Hinblick auf den Besuch im Planetarium im Rahmen des Ferienprogramms. „An einem großen Globus haben die Kinder ihre Herkunftsländer gesucht“, sagt sie. „Ein siebenjähriges Mädchen meinte, sie vermisse ihren Papa. Da ist das Schicksal der durch Flucht getrennten Familien deutlich geworden.“ Auch an gemeinsamen Bastelnachmittagen würden die Kinder von ihrer Heimat erzählen, so Wiest. Überraschend ist das nicht: Die Hälfte der teilnehmenden Kinder ist geflüchtet, die andere Hälfte stammt verstärkt aus EU-Ländern.

„Die Spende ist keineswegs selbstverständlich“, sagt Gabriele Wiest. „Wir können in den Ferien jeweils an einem oder zwei Nachmittagen ein Angebot für die Kinder machen. Das wäre ohne das zusätzliche Geld nicht möglich.“ Ebenfalls geplant ist ein neuer Name für das Ferienprogramm. Über diesen wollen die Organisatoren demnächst mit den Kindern beraten.