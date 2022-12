Fechterinnen aus den USA dominieren 52. Uhlmann-Cup

Die Gewinnerin der 52. Auflage des Uhlmann-Cups heißt Hadley Husisian. Beim traditionellen Fechtturnier der unter 20-jährigen Fechterinnen hat sich die Amerikanerin mit dem Degen souverän im Finale gegen Landsfrau Tierna Oxenreider durchgesetzt. Nach zweijähriger Pause in der Pandemie konnte der Uhlmann-Cup auch in diesem Jahr erneut Rekorde aufstellen.

Wie schon bei vergangenen Turnieren haben sich wieder junge Sportlerinnen aus zahlreichen Ländern und Kontinenten in Laupheim versammelt. „Wir haben rund 200 Fechterinnen zu Gast und konnten mit 35 teilnehmenden Nationen einen absoluten Rekord aufstellen“, sagt Gabriele Brömel-Zubel, Abteilungsleiterin der Fechtabteilung des TSV Laupheims. „Mit Ausnahme von Australien haben wir von allen Kontinenten Teilnehmer zu Gast. Laupheim ist wieder einmal Treffpunkt des Fechtsports und der Völkerverständigung.“

Um die Ausstattung der Wettkämpfe kümmert sich Uhlmann-Fechtsport mit den Geschäftsführern Frank Messemer und Uwe Gretzinger. Einige der Fechtbahnen waren bereits in Tokio bei den Olympischen Spielen in den Einsatz gekommen. Im Hinblick auf die große internationale Beteiligung zu diesem Junioren-Weltcup zeigt sich Messemer glücklich: „Es könnte gar nicht besser laufen.“ Die Freude über die rege Beteiligung werde zwar ein wenig von der geringen Zuschauerzahl getrübt, aber das sei man aus vergangenen Jahren gewohnt. „Dass die Veranstaltung eines Weltcups würdig ist, steht für uns im Vordergrund. Für Zuschauer ist Fechten leider eher eine Randsportart.“

Auf Emotionen muss an diesem Tag in den drei Laupheimer Sporthallen dennoch nicht verzichtet werden. Trainer und Betreuer feuern ihre Sportlerinnen an, auch die Fechterinnen selbst schreien die Freude über einen Sieg oder den Frust über das Ausscheiden lauthals heraus. Kein Wunder, geht es für die jungen Talente schließlich auch darum, sich bei ihren Nationaltrainern für die Junioren-WM in Bulgarien im kommenden Jahr zu empfehlen.

Für die deutschen Fechterinnen endet das Turnier dann im Achtelfinale, die Pokale fechten andere Nationen unter sich aus. Bei vergangenen Austragungen hatten stets die russischen Fechterinnen ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitgeredet. Da ihnen aufgrund des Kriegs weiterhin die Teilnahme untersagt ist, verteilen sich die Favoritenrollen in diesem Jahr etwas anders. So stehen sich schließlich drei Amerikanerinnen, darunter die Erste der Weltrangliste Hadley Husisian, und eine Italienerin im feierlichen inszenierten Halbfinale in der Mehrzweckhalle gegenüber. Bereits das Viertelfinale haben die beiden Nationen, sowie eine Österreicherin, unter sich ausgefochten.

Eingerahmt werden die Wettkämpfe von Showeinlagen der Jazztanzgruppen aus Äpfingen. Zunächst zelebrieren die Tänzerinnen der Tanzgruppe „Pinacolada“ ihren Tanz „Black and White“, der durch seine Choreografie überzeugt und das Publikum schnell zum Mitklatschen animiert. Später sorgt die Gruppe „Maniac“, als Geheimagentinnen verkleidet, mit ihrem auf Synchronität angelegten Tanz „FBI“ für gute Laune.

In den Halbfinals können sich die Amerikanerinnen behaupten: Im ersten Gefecht zwischen Hadley Husisian und der Italienerin Gaia Caforio setzt sich trotz aller „Forza Gaia“-Rufe aus dem italienischen Lager die Favoritin aus den USA letztlich souverän mit 15:9 im letzten Drittel durch. Das zweite Halbfinale, diesmal national geführt von den Amerikanerinnen Tierna Oxenreider und Leehi Machulsky, wird dann deutlich offensiver gestaltet. Schon im zweiten Drittel erreicht Oxenreider die nötige Siegpunktzahl und zieht mit dem Endstand von 15:10 ins Finale ein. Der dritte Platz wird bei einem Weltcup nicht ausgefochten, diesen teilen sich die im Halbfinale Unterlegenen.

Die allseits bekannte Filmmusik von „Heart of Courage“ ertönt, das Finale des 52. Uhlmann-Cups startet. Mit Tierna Oxenreider steht der Weltranglistenersten Husisian die 51. dieser Rangfolge gegenüber – die Favoritenrolle ist klar verteilt. „Allez“ ruft der Obmann und das Finale beginnt. Und Husisian lässt von Beginn an keine Zweifel aufkommen und startet offensiv mit einem 3:0-Vorsprung. Ihren ersten Punkt erzielt Oxenreider erst mit einem Doppeltreffer, was im Fechten bedeutet, dass beide Kontrahentinnen gleichermaßen mit einem Punkt belohnt werden. Schon nach dem ersten Drittel steht es 11:4 für Husisian. Fast gelassen, nimmt die Amerikanerin ihre deutliche Führung zur Kenntnis – und beendet im zweiten Drittel nach 57 Sekunden das Finale: 15:7. Es ist der nächste Erfolg für die junge Amerikanerin, für den sie sich bei der anschließenden Siegerehrung feiern lässt.

„Es war schön, dass wir wieder einen Uhlmann-Cup machen konnten“, sagt Brömel-Zubel. „In den Jahren sind viele Freundschaften entstanden. Der Sport verbindet.“ Mit einer weiteren Austragung im kommenden Jahr kann angesichts der großen Resonanz gerechnet werden. Auch am Sonntag schallte es dann noch einmal: „En garde!“ in Laupheim, als in den Sporthallen 20 Nationen im Teamwettbewerb auf die Fechtbahn traten.