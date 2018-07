FC Wangen gewinnt in Laupheim und klettert auf Platz fünf

Der FC Wangen hat am Samstag in der Fußball-Verbandsliga bei Olympia Laupheim mit 3:1 gewonnen. Der erste Sieg für die Breher-Elf in Laupheim seit sechs Jahren ließ den FCW auf Platz fünf in der Tabelle klettern.

Von unserem Mitarbeiter Michael Scheidler

Am vergangenen Samstag dauerte es so seine Zeit, bis die Jungs von Herbert Breher ihr Husarenstück so recht begriffen hatten. Das Fußballspielen gestaltete sich schwieriger als gedacht. Bei Dauerregen auf damit schwer zu bespielendem Boden ging den Akteuren so einiges daneben. Das beförderte allerdings auch die Entwicklung von Torchancen, von denen es reichlich gab. Dabei hatten die Gastgeber kurz die Nase vorne, was die Chancen an betraf. Glaser und Gündüz hatten die Besten vor der Pause, nutzten sie zum Entsetzen der Heimfans aber nicht.

Denen schwante dann auch das drohende Ungemach, welches den FC überhaupt erst ins Spiel brachte: Artur Müller spielte Philipp Boenke frei und der ließ FV-Keeper Lemke keine Chance (33.). Es war vor der Pause ein Versuch von drei viel versprechenden der rot gewandeten Wangener, ihrerseits etwas für Tore zu tun. Jean Luc Perlas und eben Philipp Boenke glichen das Chancenverhältnis damit beinahe aus. Nach dem Wechsel war mit zunehmender Spieldauer der Vorsprung mehr und mehr ein Vorteil. Die Olympier mühten sich, hatten durch Tolga Ciftci die erste Chance des zweiten Durchgangs (50.). Das vermehrte, aber wenig effektvolle Drängen der Gastgeber gab dem FC nun natürlich Möglichkeiten, zu kontern. Nach 66 Minuten brachte ein solcher Stoßangriff die Vorentscheidung: Abwurf Michael Schmähl zu Jean Luc Perlas, der Alex Nikolaidis freispielte, Querpass in den 16er und Philipp Boenke machte seinen siebten Saisontreffer. Doch blieb weiterhin auf beiden Seiten manches Stückwerk. So führte ein schneller Ballverlust zum Gegenangriff der Laupheimer. Ein Sonntagsschus von Gökhan Gündüz aus 20 Metern fand dabei sein Ziel in den linken oberen Winkel, machte den Blau-Weißen frischen Mut.

Perlas mit dem 3:1

Gleich darauf vergab allerdings der Torschütze die letzte Großchance der Gastgeber, denen nun sichtlich die Luft ausgung. Auf der Gegenseite taten mehr und mehr die Freiräume auf, das Spiel endgültig zu entscheiden: Perlas, Nikolaidis, Mähr vergaben aber noch aus aussichtsreichen Positionen. Als sich die meisten bereits auf den Schlusspfiff vorbereiteten, schlug Michael Schmähl noch einmal ab und den Ball weit nach vorne. Jean Luc Perlas alleine vor Keeper Lemke behielt die Nerven und stopfte die Kugel an diesem vorbei ins verlassene Tor. Es war am Ende ein Husarenritt, der neben kämpferischen Qualitäten erneut die Offensivstärke des Rückkehrers FC Wangen zeigte. Herbert Breher meinte, dass er so den FC sehen wollte: mit Einsatzwillen, Mut und Leidenschaft. Dem stellte er auch das Glück vor der Pause zur Seite, sah den Sieg als absolut verdient an.

FV Olympia Laupheim - FC Wangen 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Philipp Boenke (33. ); 0:2 Philipp Boenke (66.); 1:2 Gökhan Gündüz (70.); 1:3 Perlas (89. ). FCW: Schmähl - Peter - Perlas, Müller (78. Hecht), Karrer, Klawitter, Lang (73. Mähr) - Nikolaidis, Boenke (83. Jerger) - Eninger, Remke. Zuschauer: 200.