Fasnetskostüme für den guten Zweck

Der alljährliche Narrenmarkt für Groß und Klein findet am Samstag, 11. Januar, in der großen Halle der Laupheimer Sammelzentrale Aktion Hoffnung in der Fockestraße 23/1 (Industriegebiet Süd) statt. An diesem Tag halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen 9 und 14 Uhr ein reichhaltiges Angebot an günstigen Fasnetskostümen für interessierte Kunden bereit.

Das Sortiment lässt bei Kindern und Erwachsenen, die auf der Suche nach einem klassischen Kostüm als Cowboy, Clown, Zauberer oder Prinzessin sind, keinen Wunsch offen. Es gibt auch eine große Vielfalt im Bereich Trendy-Kleider aus den Sechszigern und Siebzigern, außerdem die zugehörigen Accessoires wie originelle Hüte, Perücken und Schuhe.

Fehl am Platze

Die Kleider wurden aus den Sammlungen der Aktion Hoffnung aussortiert, denn sie wären in den Sozialstationen in Afrika oder Lateinamerika fehl am Platze.

Der Erlös aus dem Fasnetskleidermarkt fließt wie bei allen Aktivitäten der Sammelzentrale in Hilfssendungen sowie in weltweite Missionsprojekte.