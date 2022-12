Fasnetskleidermarkt am 14. Januar in Laupheim

Die Arge Missions- und Entwicklungshilfe e.V. veranstaltet nach zweijähriger Pause am Samstag, 14. Januar, den Laupheimer Fasnetskleidermarkt in der Sammelzentrale, Fockestraße 23/1. Laut Vorschau finden Interessierte von 9 bis 14 Uhr dort alles, was Narren glücklich macht.

In den Wochen nach dem Fasnetskleidermarkt wird auch im Second-Hand-Laden, jeweils von Montag bis Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, allerlei an Kostümen angeboten. Mit dem Erlös des Verkaufs werden weltweit Entwicklungshilfeprojekte gefördert, betonen die Vereinsverantwortlichen in ihrer Mitteilung.