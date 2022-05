Familienausfahrt des DAV Laupheim nach Missen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sieben Jugendliche und sieben Erwachsene machten sich am Freitagabend, den 20. Mai auf den Weg ins Allgäu zum Familienwochenende der Ortsgruppe Laupheim des Deutschen Alpenvereins. Ziel war das Bergheim Missen. Der ursprünglich Plan sah für den Samstag eine Wanderung auf den Hirschberg vor. Aufgrund des Wetters entschied sich die Gruppe aber dann für eine Wanderung auf die Salmaser Höhe und von dort über den Höhenzug der Thaler Höhe bis zur Pfarr-Alpe. Auch wenn die Berge zunächst noch in den Wolken hingen, so beeindruckten doch die blühenden Alpwiesen und je länger die Wanderung ging, desto besser wurde auch die Fernsicht. Am Sonntag wurde dann die für Samstag geplante Tour nachgeholt und die Gruppe wanderte von Bad Hindelang durch den Hirschbachtobel auf den Hirschberg. Der anspruchsvolle Weg wurde von allen hervorragend bewältigt und als Lohn für die Mühen gab es am Gipfel ein schönes Panorama mit den Tannheimer und Allgäuer Alpen und beeindruckende Tiefblicke nach Bad Hindelang. Nach dem Abstieg über das Steinköpfle war dieses schöne Wochenende dann auch schon wieder viel zu schnell vorüber und es ging zurück nach Laupheim.