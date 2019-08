Familie, Serie, See: das süße Nichtstun genießen

Jeder kennt das Gefühl: Man starrt ungeduldig auf die tickende Uhr an der Wand im Klassenzimmer und wartet, bis endlich der befreiende Gong ertönt, der alle Schüler für mehr als sechs Wochen in die Sommerferien entlässt. Endlich kein Pauken und frühes Aufstehen mehr! Aber was macht man denn jetzt mit so viel Freizeit?

In einer von der SZ durchgeführten Umfrage in Laupheim unter Teenagern zwischen 13 und 17 Jahren gibt ein Großteil an, dass er in den Ferien vor allem Freunde treffen möchte. Viele der jungen Menschen wollen außerdem mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Zu Hause „Netflix“ schauen, Fernsehen oder Videospiele spielen stehen bei den Schülern ebenfalls hoch im Kurs. Viele nutzen zudem das schöne Wetter, um ins Freibad oder zum Baggersee zu gehen. Und: Eis essen steht auch ganz hoch im Kurs. Nur wenige Schüler geben an, etwas Nützliches zu tun, wie zum Beispiel lernen oder das eigene Zimmer aufräumen. Selinay (16) gehört dazu: „Während der Ferien habe ich Zeit, mein Zimmer ein bisschen zu putzen und aufzuräumen.“ Sie geht auch mit Freunden raus und quatscht mit ihnen über Gott und die Welt. Wenn sie in Laupheim den besten Platz zum „Chillen“ wählen sollte, würde sie den Schlosspark nehmen. „Der ist schon gemütlich“, meint sie.

Sehnsucht nach frischer Luft

„Bei schönem Wetter verbringe ich meine Zeit gerne draußen im Schlosspark, um die frische Luft zu genießen“, sagt die 15-jährige Caprice. „Auch nachts laufe ich gerne mit meiner Mutter durch die Innenstadt und genieße die Nachtluft.“ So ein später Spaziergang sei schließlich während der Schulzeit nicht möglich, weil die meisten Schüler dann offiziell im Bett liegen sollten.

„Nachts schaue ich immer Netflix“, gibt die 15-jährige Kristina lachend zu. „Tagsüber treffe ich mich mit Freunden draußen und spiele auch ab und zu Volleyball mit ihnen.“ In einem Verein sei sie nicht aktiv. „Mit Freunden macht Sport viel mehr Spaß!“, pflichtet ihr Irma (14) bei. Sportlich geht es auch beim 17-jährigen Mohammed zu. Er nutzt die Sommerferien, um Fußball zu spielen, zu joggen und Fahrrad zu fahren. „Ich fahre jede Woche 90 Kilometer mit dem Rad“, erzählt er. Der Kletterpark in Laupheim gefalle ihm ebenfalls sehr gut. Ansonsten verbringe er Zeit mit seiner Freundin und gehe arbeiten.

„Ich mache Ferienarbeit in der Firma meines Vaters“, sagt auch der gleichaltrige Karim. Er geht in seiner freien Zeit ins Fitnessstudio in Laupheim oder ist mit seinen Freunden draußen. Bei schlechtem Wetter zockt er am liebsten zu Hause.

Justin (16) ist generell selten draußen, sondern eher daheim oder bei der Arbeit. Allerdings geht er ab und an mit seiner Freundin in den Schlosspark oder ins Eiscafé. Auch die 15-jährige Celine bleibt lieber zu Hause und schaut sich gemütlich einen Film an, kocht oder backt. Trotzdem hat sie einen Lieblingsort in Laupheim gefunden. „Die große Wiese beim Schlosspark ist ein schöner Platz zum Entspannen.“

Die 17-jährige Büsra dagegen verbringt ihre Ferien am liebsten im Freien. „Wenn ich zu lange zu Hause bin, kommen die vier Wände auf mich zu.“ Sie ist oft mit ihrer Familie draußen beim Essen oder im Freibad. „Ich fotografiere auch gerne – am liebsten altmodische, historische Schlösser.“ Selinay stimmt ihr zu: „Wir wählen passende Kulissen aus und machen dann Fotos.“ Leider gebe es in Laupheim nicht so viele Plätze, weshalb sie oft nach Ulm führen.

Während viele Mädels nach Ulm oder Stuttgart reisen, um einzukaufen, gibt es doch die eine oder andere, die auch in Laupheim etwas Passendes findet. „Ich gehe auch ab und zu bei Hofmann shoppen“, erzählt Emilie, 13 Jahre alt. Caprice geht in Laupheim zwar selten Kleidung kaufen, doch sie meint, dass es eigentlich genug Auswahl an Aktivitäten in der Stadt gebe. „Jedenfalls fallen mir keine ein, die mir fehlen würden“, überlegt sie. „Schließlich gibt es das Freibad, den Baggersee, neuerdings auch den Kletterpark und auch genug Cafés.“ Pizza, Döner oder Burger gehörten zum kulinarischen Feriengenuss dazu. „Ich speise mit meinen Freunden oft im Schnellrestaurant“, sagt die 13-jährige Anna. Zu Hause liest sie gerne oder zeichnet etwas. Sie ist aber auch beim Eisessen oder im Freibad anzutreffen. „Das Freibad mag ich mehr, weil es dort nicht so kalt ist wie am Baggersee.“ Für den 14-jährigen Ozan ist es mitunter auch nicht warm genug, um zum Baggersee zu fahren. Er entspannt sich lieber mit seinen Freunden und macht den ganzen Tag gar nichts. „Chillen und ausschlafen, das ist natürlich das Wichtigste!“, sagt die 15-jährige Stefanie lachend.

Erholsames „Chillen“ in Laupheim

„Ich mag es, meine Ferien in Laupheim zu verbringen, auch wenn ich natürlich gerne neue Städte besichtige oder auf Reisen gehe“, sagt Caprice. Aber nach ein bisschen Action – sei es eine aufregende Stadtrundfahrt in London oder auch einfach nur Schulstress – ist Erholung angesagt. Und Laupheim scheint den jungen Leuten zufolge keine Stadt zu sein, in der das „Chillen“ ein großes Problem darstellt.