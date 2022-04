Falkner informiert beim „Krähengipfel“ über Vergrämung

Beim dritten „Krähengipfel“ haben sich Vertreter der Städte Laupheim, Riedlingen und Bad Waldsee sowie der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) in Laupheim zu einem Abstimmungsgespräch getroffen. Die drei Städte wollen weitere betroffene Gemeinden einbeziehen und das Ziel weiterverfolgen, dass in einem ersten Schritt landesweit die Saatkrähenpopulation erhoben wird.

Auf dem Programm stand ein Austauschgespräch im Kulturhaus. Bei frühlingshaften Temperaturen ging es zudem ins Grundgrabental zu einer Begutachtung der Hauptkolonie im Hinblick auf die südlich und nördlich angrenzende Wohnbebauung.

Zu Beginn der Begehung wurde über die bisherige Vorgehensweise bei den Umsiedlungsmaßnahmen der Saatkrähenkolonie aus der Innenstadt hinaus in den Außenbereich informiert. Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind, Ulrike Stöhr und Jule Pfänder vom Amt für Tiefbau und Umwelt, Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft, Ordnungsamtsleiterin Claudia Schulze und Fachplaner Josef Grom, der Naturschutzbeauftragte der Stadt Bad Waldsee Armin Brutschin und der Landtagsabgeordnete Klaus Burger verfolgten die Ausführungen von Falkner Leo Mandlsperger. Dieser erläuterte die Einsatzmöglichkeiten der Greifvögel und das strategische Vorgehen näher. Die Parkanlagen und Friedhöfe in Laupheim konnten in den vergangenen fünf Jahren von einem Brutbesatz freigehalten werden.

Die Konstellationen des Saatkrähenbesatzes und die daraus entstehenden Beeinträchtigungen seien in den drei Städten unterschiedlich ausgeprägt, berichtet die Stadtverwaltung Laupheim in einer Pressemitteilung. Deswegen seien die Besiedelungssituation und Dichte nicht unbedingt vergleichbar und eine Einzelfallbetrachtung wichtig.

„Unabhängig davon sollen weitere betroffene Gemeinden der angrenzenden Landkreise in das Projekt mit einbezogen und der eingeschlagene Weg zur Erhebung der Gesamtpopulation der Saatkrähen in Baden-Württemberg weiterverfolgt werden“, schreibt die Stadtverwaltung weiter. Dies erscheine aus Sicht des Landratsamts notwendig, um den Schutzbedarf beurteilen und um weitere Handlungsoptionen ableiten zu können.

Der vom Landtagsabgeordneten Klaus Burger im Landesparlament eingebrachte Antrag zu dieser Problematik ist noch nicht beschieden. „Es ist wichtig im offenen Dialog zu bleiben und weiterhin nach Möglichkeiten zu suchen, sowohl mit der Unterstützung der Politik als auch den übergeordneten Behörden“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Krähengipfels“ vereinbarten die Fortsetzung des Austauschs im Herbst dieses Jahres. Sie hofften auf neue Informationen, um damit weitere Schritte zur Lösung des Konflikts beitragen zu können, so die Stadtverwaltung.