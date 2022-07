Fahrt unter Drogen endet auf einem Acker

Ein unter Drogen stehender junger Autofahrer ist am Mittwoch bei Laupheim auf einem Acker gelandet. Wie die Polizei mitteilt, war der 22-Jährige gegen 16.30 Uhr in der Verlängerung der Zeppelinstraße in Richtung Rißkiessee unterwegs. Wohl weil er zu schnell unterwegs war, verlor er die Kontrolle über seinen Skoda und geriet ins Schleudern. In der Folge kam das Auto nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Baum wies Fahrzeug nach rechts in einen Acker ab, wo es zum Stehen kam. BEi der Unfallaufnahme ermittelte die Polizei, dass der 22-Jährige keinen Führerschein hat. Auch hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer nicht mehr fahrtüchtig war. Ein Test bestätigte, das der junge Mann Cannabis als und harte Drogen konsumiert hatte. Im Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt Blut. Den Sachschaden am Skoda schätzt die Polizei auf etwa 9000 Euro, den am Baum auf mehrere Hundert Euro. Weil das Auto so schwer beschädigt war, kam ein Abschleppwagen und lud es auf. Auf den 22-Jährigen kommen mehrere Anzeigen zu.