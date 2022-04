Fahrer unter Alkoholeinfluss, Auto ohne TÜV

Einen Fahrer, der unter Alkoholeinfluss hinterm Steuer saß, hat die Polizei am Sonntag um Mitternacht in Laupheim gestoppt. Die Beamten kontrollieren den 29-Jährigen in der Murrstraße. Das berichtet die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass an dem Wagen des Mannes die Hauptuntersuchung und das Erste-Hilfe-Material abgelaufen. Außerdem konnten die Polizisten beim Fahrer Alkoholgeruch riechen. Ein Alkoholtest auf dem Revier in Laupheim ergab nach Polizeiangaben, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen und muss die Mängel am Auto beheben.