Fahrer im Rausch täuscht Reparatur vor

Die Polizei hat in Laupheim einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Kurz vor 21 Uhr war der 34-jährige BMW-Fahrer der Polizei in der Geschwister-Scholl-Straße entgegengekommen. Um das Auto in der schmalen Gasse am Streifenwagen vorbeifahren zu lassen, stoppten die Beamten. Der Entgegenkommende hielt seinen BMW jedoch an und tauchte ab. Kurz darauf täuschte der 34-Jährige eine Reparatur an seinem Auto vor. Die Polizisten hatten schnell den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen haben könnte. Ein Test beim Polizeirevier bestätigte, dass der Mann wohl auch harte Drogen konsumiert hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten den Schlüssel des Autos in seiner Unterhose. Zuvor hatte der 34-Jährige versucht, ihn in einer Körperöffnung zu verstecken. Ein Arzt entnahm dem Mann dann in einer Klinik Blut. Die Polizisten untersagten dem Mann, der schon davor keinen Führerschein mehr besessen hatte, die weitere Fahrt. Auf den 34-Jährigen kommen mehrere Anzeigen zu.